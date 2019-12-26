***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)180 Günlük İhraç -Özet Bilgi:TRFINAL62017 ISIN kodlu tahvil ihracı (Satışın tamamlanması)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara BirimiTRYTutar60.000.000İhraç Tavanı Kıymet TürüBorçlanma AracıSatış TürüNitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt DışıYurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürüFinansman BonosuVadesi23.06.2020Vade (Gün Sayısı)180Faiz Oranı TürüSabit FaizliSatış ŞekliNitelikli Yatırımcıya SatışISIN KoduTRFINAL62017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım KuruluşuGARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi25.12.2019Vade Başlangıç Tarihi26.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar5.000.000Kupon:Kupon oranı - 3,2055%Kupon SayısıEk açıklamalarŞirketimizin, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 180 gün vadeli 5.000.000.-TL nominal değerli tahvilinin ihracı gerçekleşmiş olup, tahvillerin vade başlangıç tarihi 26 Aralık 2019 itfa tarihi 23 Haziran 2020' dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805438BIST