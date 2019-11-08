***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2019 18:24
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -798.565 0 0 0 0 0 0 0 -380.706 0 -380.706 0 0 0 0 0 0 13.479.683 0 0 0 13.479.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.488.830 0 0 0 70.165.709 155.507.468 225.673.177 317.526.742 38.938.880 356.465.622
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -420.224 0 -420.224 -420.224 0 -420.224
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -420.224 -420.224 -420.224 -420.224
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
56.000.000 1.064.323 -798.565 -380.706 -380.706 0 13.479.683 13.479.683 0 0 22.488.830 69.745.485 155.507.468 225.252.953 317.106.518 38.938.880 356.045.398
Transferler
0 0 0 0 0 8.517.408 146.990.060 -155.507.468 -8.517.408 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.223 0 -75.223 0 0 0 0 0 0 1.511.301 0 0 0 1.511.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.909.104 46.909.104 48.345.182 4.528.757 52.873.939
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 46.909.104 46.909.104 46.909.104 4.555.980 51.465.084
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.223 -75.223 0 1.511.301 1.511.301 0 0 1.436.078 -27.223 1.408.855
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 -62.823.613 -62.823.613 -62.823.613 -4.828.894 -67.652.507
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-907.240 156.607 0 0 0 -750.633 -217.474 -968.107
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.083.994 0 -1.083.994 0 0 0 0 0 0 15.434.110 0 0 0 15.434.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.006.238 0 0 0 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 41.162.511 417.594.313
Transferler
0 0 7.614.264 0 0 0 114.034.127 -121.648.391 -7.614.264 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223.345 0 223.345 0 0 0 0 0 0 -103.832 0 0 0 -103.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.283.825 53.283.825 53.403.338 7.076.083 60.479.421
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 53.283.825 53.283.825 53.283.825 7.076.038 60.359.863
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
223.345 223.345 0 0 -103.832 -103.832 0 0 119.513 45 119.558
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -29.121.310 -29.121.310 -29.121.310 -600 -29.121.910
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -860.649 0 -860.649 0 0 0 0 0 0 15.330.278 0 0 0 15.330.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 53.283.825 292.108.574 400.713.830 48.237.994 448.951.824
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.792.527 -101.518.169
Dönem Karı (Zararı)
60.359.863 51.465.084
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.744.277 104.739.038
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 6.477.819 2.352.345
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.639.494 2.737.905
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.702.690 771.947
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.063.196 1.965.958
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.610.615 8.654.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.528.519 1.513.212
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -136.836 82.436
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.002.298 7.058.540
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.021.095 40.546.575
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -63.778.747 -54.744.090
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 79.621.012 78.569.627
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.429.300 15.260.572
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -3.250.470 1.460.466
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 17.559.745 17.285.252
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -11.343.261 33.162.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-125.712.602 -216.561.479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -188.422.807 493.429.259
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 913.819 -3.296.788
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -39.690.346 121.386.251
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 114.038.129 -808.745.574
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.551.397 -19.334.627
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.608.462 -60.357.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -894.956 -949.332
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -28.675.888 -45.498.570
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-36.613.221 5.287.090
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.867.509 -1.208.565
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 202.545 362.691
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
202.545 362.691
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -5.503.607 -1.571.256
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.478.607 -1.055.920
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.000 -515.336
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.566.447 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.743.003 46.151.884
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 545.817.168 495.764.923
Kredilerden Nakit Girişleri
8 545.817.168 495.764.923
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -469.127.296 -361.329.390
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -469.127.296 -361.329.390
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -5.256.160 0
Ödenen Temettüler
-29.121.910 -67.652.507
Ödenen Faiz
32-33 -23.568.799 -20.631.142
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.917.033 -56.574.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.917.033 -56.574.850
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 444.584.635 283.998.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 352.667.602 227.423.687
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 354.244.010 446.036.412
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 877.840.465 687.291.682
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 5.510.098 1.323.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 872.330.367 685.968.459
Diğer Alacaklar
11 2.056.733 2.959.024
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 105.802 4.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.950.931 2.954.896
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 308.375.119 267.621.577
Peşin Ödenmiş Giderler
15 20.527.034 13.363.923
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 515.474 257.030
Diğer Dönen Varlıklar
26 26.038.824 14.695.563
ARA TOPLAM
1.589.597.659 1.432.225.211
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.589.597.659 1.432.225.211
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 26.203 3.604.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 26.203 3.604.399
Diğer Alacaklar
11 39.509 51.037
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 39.509 51.037
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4-16 1.785.432 3.221.926
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 28.196.112 26.031.431
Maddi Duran Varlıklar
18 30.045.017 26.976.138
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 16.224.333 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.090.534 5.318.354
Şerefiye
19 1.897.699 1.897.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.192.835 3.420.655
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 14.862.101 21.890.267
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
96.269.241 87.093.552
TOPLAM VARLIKLAR
1.685.866.900 1.519.318.763
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 368.261.812 259.134.085
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 8.835.641 27.130.066
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 766.145.783 649.678.353
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 4.940.181 1.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 761.205.602 649.676.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 706.759 739.846
Diğer Borçlar
11 3.235.743 15.787.140
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.235.743 15.787.140
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4-16 3.687.341 2.547.681
Türev Araçlar
12 1.262.390 5.153.208
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 19.453.075 63.485.104
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 4.543.304 22.614.886
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 41.798.285 45.937.419
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 41.798.285 45.937.419
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
1.217.930.133 1.092.207.788
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.217.930.133 1.092.207.788
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 12.802.751 3.604.399
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.181.637 5.911.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.181.637 5.911.708
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 555 555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.984.943 9.516.662
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.236.915.076 1.101.724.450
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 400.713.830 376.431.802
Ödenmiş Sermaye
56.000.000 56.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.064.323 1.064.323
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.705.805 -1.705.805
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
156.607 156.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-860.649 -1.083.994
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-860.649 -1.083.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-860.649 -1.083.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.330.278 15.434.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.330.278 15.434.110
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.620.502 31.006.238
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
238.824.749 153.911.932
Net Dönem Karı veya Zararı
53.283.825 121.648.391
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 48.237.994 41.162.511
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
448.951.824 417.594.313
TOPLAM KAYNAKLAR
1.685.866.900 1.519.318.763
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 3.068.686.565 3.069.986.354 1.025.379.558 798.874.880
Satışların Maliyeti
28 -2.911.741.903 -2.933.689.649 -973.111.510 -756.399.759
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
156.944.662 136.296.705 52.268.048 42.475.121
BRÜT KAR (ZARAR)
156.944.662 136.296.705 52.268.048 42.475.121
Genel Yönetim Giderleri
29 -38.428.684 -33.742.814 -14.430.200 -11.367.457
Pazarlama Giderleri
29 -30.812.545 -29.475.836 -10.872.080 -10.371.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 124.015.169 98.146.047 12.794.115 33.081.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -114.173.823 -80.566.117 -1.851.174 -16.458.247
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
97.544.779 90.657.985 37.908.709 37.359.714
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 100.636 75.424 84.746 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -2.548.410 -9.968.114 -328.626 -6.700.465
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.097.005 80.765.295 37.664.829 30.659.249
Finansman Gelirleri
33 57.452.069 49.514.140 10.377.185 7.572.230
Finansman Giderleri
33 -74.629.466 -61.529.099 -23.275.809 -13.741.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.919.608 68.750.336 24.766.205 24.489.693
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.559.745 -17.285.252 -5.622.571 -7.107.217
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -10.604.306 -18.776.241 -4.899.109 -6.881.326
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.955.439 1.490.989 -723.462 -225.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
60.359.863 51.465.084 19.143.634 17.382.476
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.359.863 51.465.084 19.143.634 17.382.476
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.076.038 4.555.980 1.949.578 1.123.097
Ana Ortaklık Payları
53.283.825 46.909.104 17.194.056 16.259.379
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 0,95149700 0,83766300 0,30703700 0,29034600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
223.390 -84.621 245.744 183.217
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
223.390 -84.621 245.744 183.217
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-103.832 1.493.476 42.816 231.961
Yabancı Para Çevrim Farkları
-103.832 1.493.476 42.816 231.961
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.558 1.408.855 288.560 415.178
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.479.421 52.873.939 19.432.194 17.797.654
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.076.083 4.528.757 1.950.231 1.111.645
Ana Ortaklık Payları
53.403.338 48.345.182 17.481.963 16.686.009
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797679
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