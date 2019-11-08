***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -798.565 0 0 0 0 0 0 0 -380.706 0 -380.706 0 0 0 0 0 0 13.479.683 0 0 0 13.479.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.488.830 0 0 0 70.165.709 155.507.468 225.673.177 317.526.742 38.938.880 356.465.622Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -420.224 0 -420.224 -420.224 0 -420.224Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 -420.224 -420.224 -420.224 -420.224Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar56.000.000 1.064.323 -798.565 -380.706 -380.706 0 13.479.683 13.479.683 0 0 22.488.830 69.745.485 155.507.468 225.252.953 317.106.518 38.938.880 356.045.398Transferler0 0 0 0 0 8.517.408 146.990.060 -155.507.468 -8.517.408 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.223 0 -75.223 0 0 0 0 0 0 1.511.301 0 0 0 1.511.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.909.104 46.909.104 48.345.182 4.528.757 52.873.939Dönem Karı (Zararı)0 0 0 46.909.104 46.909.104 46.909.104 4.555.980 51.465.084Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-75.223 -75.223 0 1.511.301 1.511.301 0 0 1.436.078 -27.223 1.408.855Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 -62.823.613 -62.823.613 -62.823.613 -4.828.894 -67.652.507Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-907.240 156.607 0 0 0 -750.633 -217.474 -968.107Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.083.994 0 -1.083.994 0 0 0 0 0 0 15.434.110 0 0 0 15.434.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.006.238 0 0 0 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 41.162.511 417.594.313Transferler0 0 7.614.264 0 0 0 114.034.127 -121.648.391 -7.614.264 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223.345 0 223.345 0 0 0 0 0 0 -103.832 0 0 0 -103.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.283.825 53.283.825 53.403.338 7.076.083 60.479.421Dönem Karı (Zararı)0 0 0 53.283.825 53.283.825 53.283.825 7.076.038 60.359.863Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)223.345 223.345 0 0 -103.832 -103.832 0 0 119.513 45 119.558Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -29.121.310 -29.121.310 -29.121.310 -600 -29.121.910Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -860.649 0 -860.649 0 0 0 0 0 0 15.330.278 0 0 0 15.330.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 53.283.825 292.108.574 400.713.830 48.237.994 448.951.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-102.792.527 -101.518.169Dönem Karı (Zararı)60.359.863 51.465.084Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.744.277 104.739.038Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 6.477.819 2.352.345Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.639.494 2.737.905Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 4.702.690 771.947Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.063.196 1.965.958Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18-19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.610.615 8.654.188Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 1.528.519 1.513.212Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -136.836 82.436Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -4.002.298 7.058.540Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.021.095 40.546.575Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -63.778.747 -54.744.090Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 79.621.012 78.569.627Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 2.429.300 15.260.572Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -3.250.470 1.460.466Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 17.559.745 17.285.252Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -11.343.261 33.162.773İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-125.712.602 -216.561.479Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -188.422.807 493.429.259Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 913.819 -3.296.788Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -39.690.346 121.386.251Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 114.038.129 -808.745.574Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -12.551.397 -19.334.627Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-36.608.462 -60.357.357Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -894.956 -949.332Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -28.675.888 -45.498.570Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-36.613.221 5.287.090YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.867.509 -1.208.565Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 202.545 362.691Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri202.545 362.691Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -5.503.607 -1.571.256Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.478.607 -1.055.920Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.000 -515.336Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.566.447 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.743.003 46.151.884Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 545.817.168 495.764.923Kredilerden Nakit Girişleri8 545.817.168 495.764.923Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -469.127.296 -361.329.390Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -469.127.296 -361.329.390Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -5.256.160 0Ödenen Temettüler-29.121.910 -67.652.507Ödenen Faiz32-33 -23.568.799 -20.631.142YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-91.917.033 -56.574.850NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-91.917.033 -56.574.850DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 444.584.635 283.998.537DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 352.667.602 227.423.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 354.244.010 446.036.412Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 877.840.465 687.291.682İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 5.510.098 1.323.223İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 872.330.367 685.968.459Diğer Alacaklar11 2.056.733 2.959.024İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 105.802 4.128İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.950.931 2.954.896Türev Araçlar12 0 0Stoklar13 308.375.119 267.621.577Peşin Ödenmiş Giderler15 20.527.034 13.363.923Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 515.474 257.030Diğer Dönen Varlıklar26 26.038.824 14.695.563ARA TOPLAM1.589.597.659 1.432.225.211TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.589.597.659 1.432.225.211DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 26.203 3.604.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 26.203 3.604.399Diğer Alacaklar11 39.509 51.037İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 39.509 51.037Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4-16 1.785.432 3.221.926Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 28.196.112 26.031.431Maddi Duran Varlıklar18 30.045.017 26.976.138Kullanım Hakkı Varlıkları18 16.224.333 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 5.090.534 5.318.354Şerefiye19 1.897.699 1.897.699Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 3.192.835 3.420.655Ertelenmiş Vergi Varlığı35 14.862.101 21.890.267TOPLAM DURAN VARLIKLAR96.269.241 87.093.552TOPLAM VARLIKLAR1.685.866.900 1.519.318.763KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 368.261.812 259.134.085Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 8.835.641 27.130.066Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 766.145.783 649.678.353İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 4.940.181 1.460İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 761.205.602 649.676.893Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 706.759 739.846Diğer Borçlar11 3.235.743 15.787.140İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.235.743 15.787.140Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4-16 3.687.341 2.547.681Türev Araçlar12 1.262.390 5.153.208Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 19.453.075 63.485.104Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 4.543.304 22.614.886Kısa Vadeli Karşılıklar22 41.798.285 45.937.419Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 41.798.285 45.937.419Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM1.217.930.133 1.092.207.788TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.217.930.133 1.092.207.788UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 12.802.751 3.604.399Uzun Vadeli Karşılıklar24 6.181.637 5.911.708Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 6.181.637 5.911.708Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 555 555TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.984.943 9.516.662TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.236.915.076 1.101.724.450ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 400.713.830 376.431.802Ödenmiş Sermaye56.000.000 56.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.064.323 1.064.323Geri Alınmış Paylar (-)-1.705.805 -1.705.805Paylara İlişkin Primler (İskontolar)156.607 156.607Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-860.649 -1.083.994Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-860.649 -1.083.994Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-860.649 -1.083.994Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.330.278 15.434.110Yabancı Para Çevrim Farkları15.330.278 15.434.110Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.620.502 31.006.238Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları238.824.749 153.911.932Net Dönem Karı veya Zararı53.283.825 121.648.391Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 48.237.994 41.162.511TOPLAM ÖZKAYNAKLAR448.951.824 417.594.313TOPLAM KAYNAKLAR1.685.866.900 1.519.318.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 3.068.686.565 3.069.986.354 1.025.379.558 798.874.880Satışların Maliyeti28 -2.911.741.903 -2.933.689.649 -973.111.510 -756.399.759TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)156.944.662 136.296.705 52.268.048 42.475.121BRÜT KAR (ZARAR)156.944.662 136.296.705 52.268.048 42.475.121Genel Yönetim Giderleri29 -38.428.684 -33.742.814 -14.430.200 -11.367.457Pazarlama Giderleri29 -30.812.545 -29.475.836 -10.872.080 -10.371.619Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 124.015.169 98.146.047 12.794.115 33.081.916Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -114.173.823 -80.566.117 -1.851.174 -16.458.247ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)97.544.779 90.657.985 37.908.709 37.359.714Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 100.636 75.424 84.746 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 -2.548.410 -9.968.114 -328.626 -6.700.465FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)95.097.005 80.765.295 37.664.829 30.659.249Finansman Gelirleri33 57.452.069 49.514.140 10.377.185 7.572.230Finansman Giderleri33 -74.629.466 -61.529.099 -23.275.809 -13.741.786SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)77.919.608 68.750.336 24.766.205 24.489.693Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.559.745 -17.285.252 -5.622.571 -7.107.217Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -10.604.306 -18.776.241 -4.899.109 -6.881.326Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -6.955.439 1.490.989 -723.462 -225.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)60.359.863 51.465.084 19.143.634 17.382.476DÖNEM KARI (ZARARI)60.359.863 51.465.084 19.143.634 17.382.476Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.076.038 4.555.980 1.949.578 1.123.097Ana Ortaklık Payları53.283.825 46.909.104 17.194.056 16.259.379Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,95149700 0,83766300 0,30703700 0,29034600Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar223.390 -84.621 245.744 183.217Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)223.390 -84.621 245.744 183.217Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-103.832 1.493.476 42.816 231.961Yabancı Para Çevrim Farkları-103.832 1.493.476 42.816 231.961DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)119.558 1.408.855 288.560 415.178TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.479.421 52.873.939 19.432.194 17.797.654Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.076.083 4.528.757 1.950.231 1.111.645Ana Ortaklık Payları53.403.338 48.345.182 17.481.963 16.686.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797679BIST