***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
01.10.2019 13:44
***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [INFO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
INFO YATIRIM 54 02/10/2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789362
BIST
11:17104.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 238,54
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:175,7450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0205
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:176,2723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:17273,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,02
|Açılış
|: 273,15
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26