***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştirmesi için Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. firmasının seçilmesine,Seçimi yapılan beğımsız denetim firmasıyla sözleşme imzalanmasına ve bu seçimin yapılacak ilk toplantıda Şirketimizin Genel Kurulunun onayına sunulmasına,Bu konunun kamuya duyurulması için KAP'ta açıklama yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806214BIST