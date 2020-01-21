***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 21.01.2020 tarih ve 6 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.01.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813743BIST