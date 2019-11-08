***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 46.274.226 19.709.862 20.488.184 5.107.365Satışların Maliyeti28 -23.997.919 -9.391.384 -7.199.704 -2.815.598TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.276.307 10.318.478 13.288.480 2.291.767BRÜT KAR (ZARAR)22.276.307 10.318.478 13.288.480 2.291.767Genel Yönetim Giderleri29 -15.387.754 -9.403.648 -6.786.038 -3.372.167Pazarlama Giderleri29 -2.562.066 -1.800.359 -1.176.092 -560.195Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 6.987.393 14.318.657 2.088.744 8.423.572Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -7.206.557 -10.834.570 -2.711.511 -5.860.541ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.107.323 2.598.558 4.703.583 922.436Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 227.472 486.914 486.914FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.334.795 3.085.472 4.703.583 1.409.350Finansman Gelirleri32 1.554.373 1.631.357 561.229 984.243Finansman Giderleri33 -1.964.947 -1.552.079 -1.230.785 -889.979SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.924.221 3.164.750 4.034.027 1.503.614Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-963.945 -770.354 -830.342 -310.957Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.087.429 -761.698 -705.255 -309.856Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 123.484 -8.656 -125.087 -1.101SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.960.276 2.394.396 3.203.685 1.192.657DÖNEM KARI (ZARARI)2.960.276 2.394.396 3.203.685 1.192.657Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.960.276 2.394.396 3.203.685 1.192.657Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,16030000 0,12970000 0,17350000 0,06460000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.979.465 2.655.628Dönem Karı (Zararı)2.960.276 2.394.396Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.238.959 1.837.767Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot 18,19 1.035.540 388.242Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerNot 11,12 -150.117 -6.896Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-150.117 -6.896Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 305.540 146.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler305.540 146.543Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler308.452 546.996Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -887.460Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 1.198.206 546.996Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -2.294Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.071 -7.472İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3.071 -7.472Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 963.945 770.354Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -227.472Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-227.472İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.332.968 -716.225Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -59.150.449 9.106.908İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-59.150.449 9.106.908Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -4.411.158 -1.057.461İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.411.158 -1.057.461Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 60.953 -148.639Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 33.719.275 -8.651.517İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33.719.275 -8.651.517Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 753.124 90.100Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -273.910 -19.612İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-273.910 -19.612İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.803 -36.004Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-30.803 -22.724Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 -13.280Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-24.133.733 3.515.938Ödenen Faiz10 -772.436 -255.921Alınan Faiz10 887.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22,24 -575.356 -75.034Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -385.400 -529.355YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.705.887 1.288.808Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 502.715 1.458.604Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 341.586Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri341.586Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -2.550.188 -169.796Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.386.715 -57.541Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-163.473 -112.255FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.809.114 -1.959.859Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri26.609.847 -1.544.337Kredilerden Nakit Girişleri8 7.447.282 -1.544.337İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri19.162.565Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-374.963Ödenen Faiz-425.770 -415.522YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-876.238 1.984.577Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-23.402 628.011NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-899.640 2.612.588DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.462.773 3.752.072DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 7.563.133 6.364.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 58.087.031 19.353.398Finansal Yatırımlar7 217.787 720.502Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar217.787 720.502Ticari Alacaklar10 84.547.542 25.244.682İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar84.547.542 25.244.682Diğer Alacaklar11 5.271.047 5.151.786İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9.195İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.271.047 5.142.591Peşin Ödenmiş Giderler15 184.486İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler184.486Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 79Diğer Dönen Varlıklar26 360.207 9.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar360.207 9.150ARA TOPLAM148.668.100 50.479.597TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR148.668.100 50.479.597DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 476.030 476.030Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar476.030 476.030Ticari AlacaklarDiğer Alacaklar11 4.898.559 606.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.898.559 606.662Maddi Duran Varlıklar18 2.865.183 1.055.625Tesis, Makine ve Cihazlar1.319.427 315.917Taşıtlar622.781 138.586Mobilya ve Demirbaşlar208.364 173.912Özel Maliyetler714.611 426.340Diğer Maddi Duran Varlıklar870Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.594.470Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 724.210 664.883Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar724.210 664.883Peşin Ödenmiş Giderler15 67.150 312.589İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler67.150 312.589TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.625.602 3.115.789TOPLAM VARLIKLAR160.293.702 53.595.386KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 26.738.015 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar26.738.015 0Banka Kredileri7.492.034İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları19.245.981Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 779.666İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları779.666Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları779.666Ticari Borçlar10 94.244.888 20.892.340İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar94.244.888 20.892.340Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.085.238 332.114Diğer Borçlar11 129.359 221.254İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar129.359 221.254Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 702.012 968Kısa Vadeli Karşılıklar22 166.534 139.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 166.534 139.624Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM123.845.712 21.586.300TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER123.845.712 21.586.300UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.897.591İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.897.591Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar1.897.591Diğer Borçlar11 182.015İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar182.015Uzun Vadeli Karşılıklar22 110.446 303.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 110.446 303.840Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 56.886 157.637TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.064.923 643.492TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER125.910.635 22.229.792ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 34.383.067 31.365.594Ödenmiş Sermaye18.467.325 18.467.325Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-33.337 -113.936Diğer Kazançlar (Kayıplar)-33.337 -113.936Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)827.373 850.775Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)402.373 425.775Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)402.373 425.775Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.840.670 1.334.933Yasal Yedekler1.840.670 1.334.933Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.320.760 9.220.906Net Dönem Karı veya Zararı2.960.276 1.605.591TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.383.067 31.365.594TOPLAM KAYNAKLAR160.293.702 53.595.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.467.325 -90.409 -90.409 -90.409 65.655 1.685.280 7.564.798 1.305.981 28.998.630 28.998.630Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler425.000 -251.945 173.055 173.055Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler27 -712.500 2.018.481 -1.305.981 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)27 2.394.396 2.394.396 2.394.396Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.680 -24.680 -24.680 563.253 27.178 565.751 565.751Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)362.152 -362.152 0Dönem Sonu Bakiyeler27 18.467.325 -115.089 -115.089 -115.089 628.908 452.178 1.334.932 8.969.182 2.394.396 32.131.832 32.131.832Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.467.325 -113.936 -113.936 -113.936 425.775 425.000 1.334.933 9.220.906 1.605.591 31.365.594 31.365.594Transferler27 505.737 1.099.854 -1.605.591Dönem Karı (Zararı)27 2.960.276 2.960.276 2.960.276Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)80.599 80.599 80.599 -23.402 57.197 57.197Dönem Sonu Bakiyeler27 18.467.325 -33.337 -33.337 -33.337 402.373 425.000 1.840.670 10.320.760 2.960.276 34.383.067 34.383.067Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 2.960.276 2.394.396 3.203.685 1.192.657DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar80.599 2.498 56.048 -47.692Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 103.332 -31.642 71.856 -21.224Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları27.178 -31.138Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-22.733 6.962 -15.808 4.670Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -22.733 6.962 -15.808 4.670Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-23.402 563.253 -84.505 400.441Yabancı Para Çevrim Farkları-23.402 563.253 -84.505 400.441Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-23.402 563.253 -84.505 400.441DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.197 565.751 -28.457 352.749TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.017.473 2.960.147 3.175.228 1.545.406Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.017.473 2.960.147 3.175.228 1.545.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797733BIST