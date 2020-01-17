***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
17.01.2020 15:38
***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 38.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.01.2020 tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813380
BIST
17:26121.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 186,88
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
17:265,8908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0339
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8972
En Düşük
5,8463
17:266,5402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5465
En Düşük
6,5173
17:26294,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,22
|Açılış
|: 294,85
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,52
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,52
|21.665.441
|% 18,12
|
|BNTAS
|3,87
|421.706.816
|% 16,22
|
|DERIM
|9,20
|25.085.609
|% 16,02
|
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.037.765
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,06
|1.822.642.610
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,99
|574.614.097
|% -0,66
|
|PGSUS
|73,70
|513.327.676
|% -2,51
|
|PETKM
|4,00
|503.356.628
|% -0,25
|
|BNTAS
|3,87
|421.706.816
|% 16,22
|
|KRDMD
|2,99
|574.614.097
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,84
|325.955.478
|% 3,37
|
|EKGYO
|1,64
|282.413.570
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|338.337.751
|% 2,38
|
|PETKM
|4,00
|503.356.628
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6619
|7,7003
|% 0,36
|
|Frank
|6,0599
|6,0964
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5655
|1,5734
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|2,96
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,26
|
|Cumhuriyet
|1.948
|1.977
|11,00
|
|Tam
|1.941
|1.989
|13,66
|
|Yarım
|938
|962
|6,61
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|64,92
|64,92
|0,30
|
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17:36XU100
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