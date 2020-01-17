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***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.01.2020 15:31
GÜNCEL HABERLER



***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Tavanı Tutarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 38.000.000 TL olarak onaylanması

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 38.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.01.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.12.2019 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin 100.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurumuz, Kurul'un 16.01.2020 tarih ve 6/59 sayılı kararı ile 38.000.000 TL olarak onaylanmıştır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813377


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Alış Satış %  
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Altın Gr. 295 295 2,26  
Cumhuriyet 1.948 1.977 11,00  
Tam 1.941 1.989 13,66  
Yarım 938 962 6,61  
Çeyrek 471 481 3,30  
Gümüş.Ons 18,00 18,05 0,06  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,04  
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