***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Tavanı Tutarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 38.000.000 TL olarak onaylanmasıYetkili Organ Karar Tarihi 18.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 38.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.01.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.01.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 18.12.2019 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin 100.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurumuz, Kurul'un 16.01.2020 tarih ve 6/59 sayılı kararı ile 38.000.000 TL olarak onaylanmıştır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813377BIST