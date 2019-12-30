***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 30.12.2019 Tarih ve BİAŞ-2-9847 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumlar Tebliği" uyarınca kamuya açıklanmamış herhangi bir durum olup olmadığı hususunda açıklamalarımız talep edilmiştir.Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805833BIST