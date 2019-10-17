***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısındaSayın Mehmet Mert Yılmaz'ın Stratejiler Oluşturma ve Geliştirme konularında yetkili ve sorumlu olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793823BIST