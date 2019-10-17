***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2019 18:21
***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında
Sayın Mehmet Mert Yılmaz'ın Stratejiler Oluşturma ve Geliştirme konularında yetkili ve sorumlu olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793823
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