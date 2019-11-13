***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.06.2019 tarihli KAP açıklamamızda duyurulan Can Alp'ten Sibel Gökalp'e hisse devrinde eksik kalan 5.002,65 nominal değerli paylar 09.11.2019 tarihinde devredilmiş olup, işlemler tamamlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798747BIST