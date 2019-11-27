***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul 13.Vergi Mahkemesinin 27.05.2019 gün ve E:2018/2385, K:2019/1118 sayılı Kararına ilişkin Vergi Dairesi tarafından yapılan istinaf başvurusu TC.İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5.Vergi Dava Dairesinin E:2019/4597, K:2019/4089 sayılı kararı ile reddedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800684BIST