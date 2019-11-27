***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2019 18:13
***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul 13.Vergi Mahkemesinin 27.05.2019 gün ve E:2018/2385, K:2019/1118 sayılı Kararına ilişkin Vergi Dairesi tarafından yapılan istinaf başvurusu TC.İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5.Vergi Dava Dairesinin E:2019/4597, K:2019/4089 sayılı kararı ile reddedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800684
BIST
18:00105.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -119,86
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:005,7813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0195
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7821
En Düşük
5,7499
18:006,3595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3607
En Düşük
6,3350
18:00270,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,48
|Açılış
|: 270,39
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,60
|22.424.834
|% 19,94
|
|HUBVC
|13,59
|60.984.065
|% 14,68
|
|SANFM
|2,74
|8.618.558
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,20
|166.516.276
|% 13,07
|
|AFYON
|5,28
|303.495.903
|% 10,69
|
|UZERB
|1,61
|12.094
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.846.828
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.137.426
|% -6,15
|
|INTEM
|8,31
|24.725.686
|% -6,10
|
|ISBIR
|420,60
|41.909
|% -5,27
|
|THYAO
|13,58
|1.618.820.375
|% -1,16
|
|SISE
|4,87
|337.102.794
|% 0,41
|
|GARAN
|10,01
|324.540.787
|% 0,00
|
|AFYON
|5,28
|303.495.903
|% 10,69
|
|PETKM
|3,61
|265.508.426
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,47
|177.131.721
|% -0,68
|
|THYAO
|13,58
|1.618.820.375
|% -1,16
|
|KRDMD
|2,33
|230.915.422
|% 0,07
|
|PETKM
|3,61
|265.508.426
|% -1,37
|
|KARSN
|1,40
|100.510.222
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4168
|7,4540
|% 0,38
|
|Frank
|5,7596
|5,7943
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5364
|1,5441
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,14
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|0,02
|