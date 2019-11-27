***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2019 18:14
***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul 12. Vergi Mahkemesi nezdinde 2019/898 esas sayı ile BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'ne karşı Nisan 2019 Vergilendirme Dönemine ait 13.047,93.-TL karşılığı BSMV iptali talebi ile dava açılan dava 2019/2026 karar numarası ile Lehimize sonuçlanmıştır.
Karar henüz kesinleşmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800685
BIST
18:05105.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -138,97
|Açılış
|: 105.936
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|Önceki Kapanış
|: 105.983
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106.431
En Düşük
105.395
18:055,7808
En Yüksek
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|Açılış
|: 5,7670
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|Önceki Kapanış
|: 5,7500
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5,7917
En Düşük
5,7499
18:056,3605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 6,3420
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,3350
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|Açılış
|: 270,42
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|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,09
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,60
|23.405.475
|% 19,94
|
|HUBVC
|13,61
|62.536.095
|% 14,85
|
|SANFM
|2,74
|8.674.728
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,24
|167.460.107
|% 13,44
|
|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
|
|UZERB
|1,61
|13.375
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.983.856
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.265.196
|% -6,15
|
|YUNSA
|7,36
|52.074.660
|% -6,12
|
|INTEM
|8,32
|24.778.884
|% -5,99
|
|THYAO
|13,57
|1.672.316.125
|% -1,24
|
|SISE
|4,87
|345.238.922
|% 0,41
|
|GARAN
|10,03
|344.371.767
|% 0,20
|
|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
|
|PETKM
|3,60
|293.320.421
|% -1,64
|
|THYAO
|13,57
|1.672.316.125
|% -1,24
|
|EKGYO
|1,47
|179.982.064
|% -0,68
|
|KRDMD
|2,33
|251.228.833
|% 0,07
|
|PETKM
|3,60
|293.320.421
|% -1,64
|
|KARSN
|1,40
|102.876.305
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4216
|7,4588
|% 0,44
|
|Frank
|5,7578
|5,7925
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5362
|1,5439
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,49
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,02
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,67
|62,67
|-0,54
|