***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul 12. Vergi Mahkemesi nezdinde 2019/898 esas sayı ile BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'ne karşı Nisan 2019 Vergilendirme Dönemine ait 13.047,93.-TL karşılığı BSMV iptali talebi ile dava açılan dava 2019/2026 karar numarası ile Lehimize sonuçlanmıştır.Karar henüz kesinleşmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800685BIST