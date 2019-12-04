***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2019 18:14
***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul 2.Vergi Mahkemesinin 23.05.2019 gün ve E:2019/154, K:2019/1001 sayılı Kararına ilişkin Vergi Dairesi tarafından yapılan istinaf başvurusu TC.İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5.Vergi Dava Dairesinin E:2019/4300, K:2019/4088 sayılı kararı ile reddedilmiştir.
Karar kesinleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801841
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0071
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7591
En Düşük
5,7336
18:056,3708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,26
|Açılış
|: 272,54
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|
|ISATR
|142.800,00
|142.800
|% -15,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.631.105
|% -11,63
|
|EGCYH
|0,12
|358.728
|% -7,69
|
|KLGYO
|3,07
|57.962.766
|% -6,97
|
|VAKFN
|2,09
|59.088.368
|% -5,86
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|GARAN
|10,20
|419.675.154
|% 3,03
|
|ASELS
|18,94
|378.226.087
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|ZOREN
|1,47
|155.107.492
|% 4,26
|
|TSKB
|1,09
|111.598.232
|% 2,83
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5050
|7,5427
|% 0,83
|
|Frank
|5,7867
|5,8216
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5286
|1,5363
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-3,15
|
|Altın Gr.
|272
|273
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,87
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,33
|63,33
|2,51
|