***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul 2.Vergi Mahkemesinin 23.05.2019 gün ve E:2019/154, K:2019/1001 sayılı Kararına ilişkin Vergi Dairesi tarafından yapılan istinaf başvurusu TC.İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5.Vergi Dava Dairesinin E:2019/4300, K:2019/4088 sayılı kararı ile reddedilmiştir.Karar kesinleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801841BIST