***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2019 18:17
***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz bünyesinde sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere
Balıkesir İrtibat Bürosu açılmasına ve söz konusu irtibat bürosunun faaliyete hazır hale getirilmesine,
Bu konuda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802859
BIST
18:05108.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -774,61
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
18:055,8057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
18:056,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4428
En Düşük
6,4196
18:05273,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,32
|Açılış
|: 273,20
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.414.469
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.913.343
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.857.461
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.402.809
|% 19,91
|
|AGYO
|1,99
|26.913.921
|% 17,06
|
|HURGZ
|1,28
|1.731.418
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|16.921
|% -14,97
|
|AYES
|1,80
|77.280
|% -10,00
|
|DIRIT
|1,04
|86.278
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,08
|55.316.333
|% -9,24
|
|THYAO
|13,71
|1.301.913.696
|% -0,65
|
|AFYON
|6,59
|491.243.969
|% -4,49
|
|TTKOM
|7,18
|478.523.199
|% 0,42
|
|ASELS
|19,34
|391.859.558
|% -1,07
|
|PETKM
|3,56
|320.428.923
|% -0,56
|
|EKGYO
|1,51
|285.120.931
|% 0,00
|
|AKENR
|1,07
|134.604.505
|% 11,46
|
|METRO
|1,29
|124.705.391
|% -7,86
|
|THYAO
|13,71
|1.301.913.696
|% -0,65
|
|PETKM
|3,56
|320.428.923
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6273
|7,6656
|% 0,15
|
|Frank
|5,8682
|5,9036
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5430
|1,5508
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|2,73
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,45
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,66
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|0,04
|