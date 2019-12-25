***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 25.12.2019 tarih ve 32992422-205.04.04-E.16103 sayılı yazısı ileBALIKESİR İRTİBAT BÜROSUAkıncılar Mahallesi Eski Kepsut Caddesi N 22-A Balıkesiradresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805214BIST