***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul 6. Vergi Mahkemesi nezdinde 2019/337 esas sayı ile BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'ne karşı Ocak2019 Vergilendirme Dönemine ait 16.666,21.-TL karşılığı BSMV iptali talebi ile dava açılan dava 2020/57 karar numarası ile Lehimize sonuçlanmıştır.Karar henüz kesinleşmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813455BIST