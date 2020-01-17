***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2020 18:56
***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul 6. Vergi Mahkemesi nezdinde 2019/337 esas sayı ile BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'ne karşı Ocak2019 Vergilendirme Dönemine ait 16.666,21.-TL karşılığı BSMV iptali talebi ile dava açılan dava 2020/57 karar numarası ile Lehimize sonuçlanmıştır.
Karar henüz kesinleşmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813455
BIST
18:05121.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 473,90
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
18:055,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0421
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,9115
En Düşük
5,8463
18:056,5446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5560
En Düşük
6,5173
18:05295,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 2,90
|Açılış
|: 295,51
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,92
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|9,18
|26.640.696
|% 15,76
|
|GEDIK
|8,13
|11.267.727
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.390.772
|% 14,97
|
|DAGHL
|5,49
|23.620.755
|% 14,85
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|BALAT
|2,97
|449.581
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|503.544
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|190.113
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|419.444
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|387.138
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|2.087.036.619
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|PGSUS
|73,80
|551.682.872
|% -2,38
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,86
|381.081.764
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,64
|332.742.417
|% -0,61
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|ODAS
|2,62
|366.034.736
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6605
|7,6989
|% 0,34
|
|Frank
|1,5672
|1,5751
|% 0,71
|
|Riyal
|295,3810
|295,4280
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|3,92
|
|Altın Gr.
|296
|296
|3,00
|
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|
|Yarım
|939
|963
|7,16
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|0,02
|
Seans Raporu
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17:56XU100
Endeks 121, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 9, 448.00 milyon TL de