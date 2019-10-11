***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.10.2019 13:59
***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 64.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 17
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,11589
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFM12019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 09.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.500.000
İhraç Fiyatı 0,95934
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.01.2020
Kayıt Tarihi 09.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 7.500.000.-TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFINFM12019 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %17,00, yıllık bileşik faiz oranı %18,11589 ve ihraç fiyatı 0,95934 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792588
BIST