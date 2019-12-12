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***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.12.2019 11:57
GÜNCEL HABERLER



***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 64.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,31
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFM32017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 12.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2019
İhraç Fiyatı 0,96511
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 30.000.000 TL nominal değere kadar 91 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 12 – 13 Aralık 2019 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803159


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TIRE 2,82 106.090.877 % 14,17  
COSMO 2,31 7.112 % 10,00  
EMNIS 1,79 17.821 % 9,82  
ASLAN 43,70 27.631.706 % 9,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6331 7,6713 % -0,05  
Frank 5,8785 5,9139 % -0,01  
Riyal 1,5408 1,5486 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.473 1.474 -1,88  
Altın Gr. 274 274 -0,60  
Cumhuriyet 1.820 1.848 4,00  
Tam 1.811 1.856 2,23  
Yarım 875 898 1,08  
Çeyrek 439 449 0,54  
Gümüş.Ons 16,84 16,88 0,00  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 -0,01  
B. Petrol 64,09 64,09 0,37  
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