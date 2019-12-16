***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.12.2019 15:20
***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 64.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,31
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFM32017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 12.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 0,96511
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.03.2020
Kayıt Tarihi 13.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.03.2020
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 30.000.000 TL nominal tutarındaki finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFINFM32017 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %14,50, yıllık bileşik faiz oranı %15,31 ve ihraç fiyatı 0,96511 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803636
BIST