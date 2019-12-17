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***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.12.2019 11:15
GÜNCEL HABERLER



***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 64.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,2531
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINFMA1914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 12.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,95705
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.12.2019
Kayıt Tarihi 13.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 16.09.2019 tarihinde ihraç edilen 91 gün vadeli 20.000.000 TL nominal tutarındaki TRFINFMA1914 ISIN kodlu finansman bonosunun 16.12.2019 tarihinde (dün) vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803827


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UNYEC 5,51 16.794.752 % 13,37  
GUSGR 2,75 218.217.848 % 13,17  
KSTUR 30,78 13.882 % 9,69  
HALKS 1,82 34.405 % 9,64  
UZERB 3,11 29.414 % 8,36  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7473 7,7861 % -0,44  
Frank 5,9435 5,9793 % 0,25  
Riyal 1,5584 1,5662 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.478 1,06  
Altın Gr. 278 278 0,75  
Cumhuriyet 1.840 1.868 21,00  
Tam 1.833 1.878 16,87  
Yarım 886 909 8,16  
Çeyrek 444 454 4,08  
Gümüş.Ons 17,02 17,06 0,00  
Gümüş Gr. 3,21 3,21 0,00  
B. Petrol 65,47 65,47 0,13  
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