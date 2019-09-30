***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2019 18:26
***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENDER ŞAHİN CEO - İcra Kurulu Başkanı
TAMER AKBAL Genel Müdür
Vahit VARDAR Genel Koordinatör Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi
ENGİN EMRE SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı
ALPER ÖZKİNİ Genel Müdür Yardımcısı
HASAN TUNA ÇETİNKAYA Genel Müdür Yardımcısı
HÜSEYİN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı
UMUT KURCAN Genel Müdür Yardımcısı
Hanife İlkay ÇETİNKAYA Operasyon Müdürü ve Kredili İşlemler Sorumlusu Operasyon Müdürü ve Kredili İşlemler Sorumlusu
Sibel GÜN Muhasebe Müdürü Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789287
BIST
11:07104.702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -331,33
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:075,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0365
|Açılış
|: 5,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6690
|
5,6868
En Düşük
5,6420
11:076,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1990
|
6,1954
En Düşük
6,1495
11:07266,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,65
|Açılış
|: 266,77
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73