***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.10.2019 18:35
***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Namık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent KIRIMLI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tamer AKBAL Genel Müdür
Vahit VARDAR Genel Koordinatör
Engin Emre SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Yatırım Danışmanı
Yusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin GÜLER Genel Müdür Yardımcısı
Alper ÖZKİNİ Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Tuna ÇETİNKAYA Genel Müdür Yardımcısı
Umut KURCAN Genel Müdür Yardımcısı
Sibel GÜN Muhasebe Müdürü
Hanife İlkay ÇETİNKAYA Operasyon Müdürü ve Kredili İşlemler Sorumlusu
Nevin BOZAN Türev Araçlar Operasyon Sorumlusu
Mehmet İnanç BAŞ Muhasebe Uzmanı
Kemal KAPLAN Takas Yetkilisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790528
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 275,50
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71