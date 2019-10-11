***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2019 13:59
***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
FİNANSMAN BONOSU 64000000 TRY Yurtiçi 29.08.2019 29.08.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792589
BIST
15:5599.743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 962,51
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
15:555,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0281
|Açılış
|: 5,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8831
En Düşük
5,8233
15:556,4798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0469
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4914
En Düşük
6,4139
15:55279,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,49
|Açılış
|: 279,82
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,47