***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.10.2019 18:33
***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Ana Pazar
FİNANSMAN BONOSU 18.09.2019 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
FİNANSMAN BONOSU 15.10.2019 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793156
BIST
18:0593.981
En Yüksek
|Değişim
|: -5,10%
|| -5.046,43
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
18:055,9303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0465
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9391
En Düşük
5,8895
18:056,5450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0526
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
18:05283,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,25
|Açılış
|: 283,91
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12