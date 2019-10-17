***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.10.2019 18:21
***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENDER ŞAHİN CEO - İcra Kurulu Başkanı
TAMER AKBAL Genel Müdür
Vahit VARDAR Genel Koordinatör Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi
ENGİN EMRE SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı
ALPER ÖZKİNİ Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET MERT YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı
HASAN TUNA ÇETİNKAYA Genel Müdür Yardımcısı
HÜSEYİN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı
UMUT KURCAN Genel Müdür Yardımcısı
Sibel GÜN Muhasebe Müdürü Muhasebe Müdürü
Hanife İlkay ÇETİNKAYA Operasyon Müdürü ve Kredili İşlemler Sorumlusu Operasyon Müdürü ve Kredili İşlemler Sorumlusu
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Namık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent KIRIMLI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tamer AKBAL Genel Müdür
Vahit VARDAR Genel Koordinatör
Engin Emre SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Yatırım Danışmanı
Yusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin GÜLER Genel Müdür Yardımcısı
Alper ÖZKİNİ Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Tuna ÇETİNKAYA Genel Müdür Yardımcısı
Umut KURCAN Genel Müdür Yardımcısı
Sibel GÜN Muhasebe Müdürü
Hanife İlkay ÇETİNKAYA Operasyon Müdürü ve Kredili İşlemler Sorumlusu
Nevin BOZAN Türev Araçlar Operasyon Sorumlusu
Mehmet İnanç BAŞ Muhasebe Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793824
BIST