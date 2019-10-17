***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerENDER ŞAHİN CEO - İcra Kurulu BaşkanıTAMER AKBAL Genel MüdürVahit VARDAR Genel Koordinatör Yönetim Kurulu BaşkanıYusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu ÜyesiENGİN EMRE SEÇEN Genel Müdür YardımcısıALPER ÖZKİNİ Genel Müdür YardımcısıMEHMET MERT YILMAZ Genel Müdür YardımcısıHASAN TUNA ÇETİNKAYA Genel Müdür YardımcısıHÜSEYİN GÜLER Genel Müdür YardımcısıUMUT KURCAN Genel Müdür YardımcısıSibel GÜN Muhasebe Müdürü Muhasebe MüdürüHanife İlkay ÇETİNKAYA Operasyon Müdürü ve Kredili İşlemler Sorumlusu Operasyon Müdürü ve Kredili İşlemler SorumlusuSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviNamık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu BaşkanıBülent KIRIMLI Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıTamer AKBAL Genel MüdürVahit VARDAR Genel KoordinatörEngin Emre SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Yatırım DanışmanıYusuf Ali ALAN Genel Müdür YardımcısıHüseyin GÜLER Genel Müdür YardımcısıAlper ÖZKİNİ Genel Müdür YardımcısıHasan Tuna ÇETİNKAYA Genel Müdür YardımcısıUmut KURCAN Genel Müdür YardımcısıSibel GÜN Muhasebe MüdürüHanife İlkay ÇETİNKAYA Operasyon Müdürü ve Kredili İşlemler SorumlusuNevin BOZAN Türev Araçlar Operasyon SorumlusuMehmet İnanç BAŞ Muhasebe Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793824BIST