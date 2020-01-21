***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2020 18:22
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz bünyesinde sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere
Göktürk İrtibat Bürosu açılmasına ve söz konusu irtibat bürosunun faaliyete hazır hale getirilmesine,
Bu konuda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813801
BIST
18:05123.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 936,33
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.804
En Düşük
121.504
18:055,9371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0189
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9383
En Düşük
5,9125
18:056,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5967
En Düşük
6,5455
18:05296,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,81
|Açılış
|: 296,92
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
294,90
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|19.842.746
|% 19,96
|
|BERA
|4,71
|140.339.106
|% 19,85
|
|TUCLK
|4,60
|54.028.709
|% 16,46
|
|EGSER
|4,60
|81.107.754
|% 16,46
|
|TKNSA
|7,80
|288.851.617
|% 16,07
|
|BALAT
|2,42
|160.690
|% -9,70
|
|ORMA
|4,15
|447.740
|% -5,68
|
|MTRYO
|5,60
|104.883
|% -5,08
|
|MEMSA
|0,40
|1.234.103
|% -4,76
|
|GLBMD
|2,08
|594.132
|% -4,15
|
|THYAO
|14,88
|1.788.017.973
|% -1,33
|
|ISFIN
|4,48
|1.399.669.304
|% 3,46
|
|PETKM
|4,09
|698.541.844
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,13
|531.881.798
|% 3,30
|
|HALKB
|6,93
|524.230.862
|% 0,58
|
|ISFIN
|4,48
|1.399.669.304
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,72
|454.544.728
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,74
|407.102.257
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|345.116.976
|% 9,22
|
|KRDMD
|3,13
|531.881.798
|% 3,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7112
|7,7498
|% 0,46
|
|Frank
|6,0962
|6,1330
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5757
|1,5836
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-6,18
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,88
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|-0,53
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1161, 56 artarak (% 0.78 ) 149, 740
-
17:58XU100
Endeks 123, 585 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 11, 765.00 milyon TL de
-
17:57HEKTS
Yüzde 4.79 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 993, 199 adet işlem
-
17:56TUCLK
Yüzde 10.89 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 872, 178 adet işlem
-
17:55ARMDA
Yüzde 14.97 oranında artışla 19.43 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 158 adet işlem