***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimiz Genel Müdürü Sayın Tamer AKBAL'ın Operasyonlardan Sorumlu Başkan"COO" olarak atanmasına,Sayın Mehmet AŞÇIOĞLU'nun ise Şirketimiz Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814612BIST