***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerENDER ŞAHİN CEO - İcra Kurulu BaşkanıTAMER AKBAL COO-Operasyonlardan Sorumlu BaşkanMEHMET AŞÇIOĞLU Genel MüdürVahit VARDAR Genel Koordinatör Yönetim Kurulu BaşkanıYusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu ÜyesiENGİN EMRE SEÇEN Genel Müdür YardımcısıALPER ÖZKİNİ Genel Müdür YardımcısıMEHMET MERT YILMAZ Genel Müdür YardımcısıHASAN TUNA ÇETİNKAYA Genel Müdür YardımcısıHÜSEYİN GÜLER Genel Müdür YardımcısıUMUT KURCAN Genel Müdür YardımcısıSibel GÜN Muhasebe Müdürü Muhasebe MüdürüHanife İlkay ÇETİNKAYA Operasyon Müdürü ve Kredili İşlemler Sorumlusu Operasyon Müdürü ve Kredili İşlemler Sorumlusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814613BIST