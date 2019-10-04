***INFO* *IZTAR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.10.2019 18:28
***INFO******IZTAR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir. (İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790523
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71