***INFO* *IZTAR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.10.2019 18:34
***INFO******IZTAR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir. (İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791937
BIST
18:0599.649
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -2.210,54
|Açılış
|: 102.147
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|Önceki Kapanış
|: 101.859
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102.603
En Düşük
99.623
18:055,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0352
|Açılış
|: 5,8580
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|Önceki Kapanış
|: 5,8030
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5,8766
En Düşük
5,8186
18:056,4409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0498
|Açılış
|: 6,4300
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|Önceki Kapanış
|: 6,3600
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6,4546
En Düşük
6,3744
18:05284,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,15
|Açılış
|: 284,40
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|Önceki Kapanış
|: 282,26
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284,95
En Düşük
281,62