***INFO* *IZTAR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.10.2019 18:38
***INFO******IZTAR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir. (İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792420
BIST
18:0598.780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -868,35
|Açılış
|: 99.958
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|Önceki Kapanış
|: 99.649
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100.260
En Düşük
97.511
18:055,8540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
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|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
|: 5,8580
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5,8990
En Düşük
5,8153
18:056,4622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
|: 6,4650
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|Önceki Kapanış
|: 6,4300
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6,5178
En Düşük
6,4143
18:05281,60
En Yüksek
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|: -0,92%
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|Açılış
|: 281,54
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
279,52