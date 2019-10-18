***INFO* *IZTAR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.10.2019 18:22
***INFO******IZTAR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir. (İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793973
BIST
18:0598.415
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 3.519,11
|Açılış
|: 98.406
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|Önceki Kapanış
|: 94.896
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98.731
En Düşük
98.002
18:055,7856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0402
|Açılış
|: 5,7820
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|Önceki Kapanış
|: 5,8680
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5,8301
En Düşük
5,7547
18:056,4580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0303
|Açılış
|: 6,4350
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|Önceki Kapanış
|: 6,5150
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6,4898
En Düşük
6,4056
18:05277,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -1,97
|Açılış
|: 277,50
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|Önceki Kapanış
|: 279,47
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279,68
En Düşük
275,59