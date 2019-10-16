***INFO* *RALYH*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******RALYH*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [RALYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖnemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca Ral Yatırım Holding A.Ş. paylarına ilişkin ayrılma hakkı kullanımıRal Yatırım Holding A.Ş.'nin 8 Ekim 2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp toplantı gündeminin 4. ve 5. maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi veya temsilcisinden bu hakkını kullanmak isteyene ilişkin 16.10.2019 tarihi itibarıyla sonuçları bilgilerinize arz ederiz.16.10.2019 tarihi itibarıyla:Pay Sahibi Sayısı: 0Adet: 0Kümüle Olarak:Pay Sahibi Sayısı: 0Adet: 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793569BIST