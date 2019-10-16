***INFO* *RALYH*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2019 18:26
***INFO******RALYH*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca Ral Yatırım Holding A.Ş. paylarına ilişkin ayrılma hakkı kullanımı
Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin 8 Ekim 2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp toplantı gündeminin 4. ve 5. maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi veya temsilcisinden bu hakkını kullanmak isteyene ilişkin 16.10.2019 tarihi itibarıyla sonuçları bilgilerinize arz ederiz.
16.10.2019 tarihi itibarıyla:
Pay Sahibi Sayısı: 0
Adet: 0
Kümüle Olarak:
Pay Sahibi Sayısı: 0
Adet: 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793569
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