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***INFO* *RALYH*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.10.2019 18:22
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***INFO******RALYH*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [RALYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca Ral Yatırım Holding A.Ş. paylarına ilişkin ayrılma hakkı kullanımı
Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin 8 Ekim 2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp toplantı gündeminin 4. ve 5. maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi 27.935 adet pay ile ayrılma hakkına katılmış olup, ayrılma hakkı süreci başka bir yatırımcı olmaması nedeniyle 18.10.2019 tarihi itibarıyla tamamlanarak sona ermiştir. 
18.10.2019 tarihi itibarıyla:
Pay Sahibi Sayısı: 1
Adet: 27.935
Kümüle Olarak:
Pay Sahibi Sayısı: 1                
Adet: 27.935





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793974


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