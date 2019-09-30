***INFO* *SAYAS*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.09.2019 18:25
***INFO******SAYAS*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir. (Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789285
BIST
11:07104.702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -331,33
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:075,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0365
|Açılış
|: 5,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6690
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5,6868
En Düşük
5,6420
11:076,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1990
|
6,1954
En Düşük
6,1495
11:07266,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,65
|Açılış
|: 266,77
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73