***INFO* *SAYAS*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi









***INFO******SAYAS*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )İlgili Şirketler [SAYAS]İlgili Fonlar []TürkçePiyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcısı olduğumuz Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir. (Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798522BIST