***INFO* *SAYAS*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.12.2019 18:18
***INFO******SAYAS*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir. (Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802696
BIST
18:05108.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -83,08
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
109.125
En Düşük
108.139
18:055,8113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0247
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8173
En Düşük
5,7719
18:056,4279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4422
En Düşük
6,3863
18:05272,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,99
|Açılış
|: 272,80
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,61
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|6,90
|246.521.297
|% 20,00
|
|PAPIL
|6,33
|52.065.067
|% 19,89
|
|ASLAN
|45,26
|65.703.773
|% 19,67
|
|RYGYO
|3,50
|22.447.128
|% 14,38
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|SMART
|7,66
|2.917.457
|% -19,96
|
|OYLUM
|5,16
|15.821.362
|% -9,31
|
|FMIZP
|30,06
|13.659.460
|% -8,85
|
|KRONT
|12,54
|3.609.431
|% -8,00
|
|METRO
|1,40
|102.079.425
|% -6,67
|
|THYAO
|13,80
|1.227.335.373
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|ASELS
|19,55
|497.065.588
|% 1,03
|
|EREGL
|8,31
|318.747.554
|% 1,84
|
|TUPRS
|122,60
|318.426.560
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,51
|312.476.767
|% 2,03
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|IHLAS
|0,81
|117.889.841
|% 8,00
|
|ODAS
|2,05
|238.405.851
|% 10,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6172
|7,6554
|% 0,47
|
|Frank
|5,8556
|5,8908
|% 0,57
|
|Riyal
|1,5446
|1,5524
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.461
|-0,03
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,60
|16,65
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|64,22
|64,22
|-0,17
|