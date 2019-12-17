***INFO* *SAYAS*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.12.2019 18:14
***INFO******SAYAS*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir. (Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803968
BIST
18:05111.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -51,82
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
110.937
18:055,8788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0308
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8894
En Düşük
5,8441
18:056,5609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0422
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
18:05279,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,52
|Açılış
|: 279,13
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|5,14
|12.908.029
|% 19,81
|
|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
|
|FLAP
|4,94
|238.071.107
|% 15,42
|
|BURVA
|7,13
|7.503.745
|% 15,00
|
|MTRYO
|5,26
|12.079.244
|% 14,85
|
|ATAGY
|4,51
|9.475.214
|% -14,91
|
|TSPOR
|2,43
|254.500.840
|% -12,27
|
|FORMT
|2,90
|442.401
|% -11,59
|
|NIBAS
|6,13
|857.342
|% -9,85
|
|HUBVC
|13,48
|39.938.914
|% -9,47
|
|THYAO
|13,91
|1.512.433.661
|% -0,71
|
|TUPRS
|124,20
|664.053.972
|% 2,14
|
|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
|
|ASELS
|19,45
|395.443.524
|% -0,41
|
|SISE
|5,12
|383.997.001
|% 0,59
|
|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
|
|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
|
|CEMAS
|1,65
|235.071.461
|% 8,55
|
|KRDMD
|2,50
|305.157.467
|% -1,19
|
|ALBRK
|1,34
|155.078.430
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7154
|7,7541
|% -0,85
|
|Frank
|5,9671
|6,0030
|% 0,65
|
|Riyal
|1,5634
|1,5712
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-1,00
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,83
|
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
|
|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
|
|Yarım
|890
|913
|4,20
|
|Çeyrek
|446
|456
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,72
|65,72
|0,38
|