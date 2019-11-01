***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
01.11.2019 18:17
***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 46.732 299 143 326 -17.799 250.288 1.158.736 0 843.752 5.768.745 0 5.768.745
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 406.451 0 0 418.003 0 418.003
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 406.451 0 0 418.003 0 418.003
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 46.732 299 -256 326 -5.848 250.288 1.565.187 0 843.752 6.186.748 0 6.186.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.468 15 -43.916 1.139.795 0 0 916.161 2.010.587 0 2.010.587
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 580.813 0 -843.752 -168.750 0 -168.750
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.750 0 0 -168.750 0 -168.750
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 749.563 0 -843.752 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.169 -241 326 -49.764 1.390.083 2.146.000 0 916.161 8.028.585 0 8.028.585
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -769 0 0 72.833 -683.114 0 0 1.291.818 680.768 0 680.768
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.061.698 0 -1.061.760 915 0 915
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.060.783 0 -1.061.760 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 0 0 915 0 915
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -1.891 -241 326 58.204 -80.150 3.207.698 0 1.291.818 8.103.930 0 8.103.930
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
37.437.162 88.198.944 125.636.106 46.860.923 71.444.884 118.305.807
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.895.361 11.385.799 13.281.160 2.140.362 13.989.602 16.129.964
Teminat Mektupları
1.891.284 5.311.113 7.202.397 2.137.639 5.110.252 7.247.891
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
6.139 0 6.139 14.570 0 14.570
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.885.145 5.311.113 7.196.258 2.123.069 5.110.252 7.233.321
Banka Kredileri
0 5.588 5.588 0 39.370 39.370
İthalat Kabul Kredileri
0 5.588 5.588 0 39.370 39.370
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
448 983.813 984.261 396 1.763.942 1.764.338
Belgeli Akreditifler
448 983.813 984.261 396 1.763.942 1.764.338
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 4.843.343 4.843.343 0 6.977.654 6.977.654
Diğer Kefaletlerimizden
3.629 241.942 245.571 2.327 98.384 100.711
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.683.883 1.556.871 5.240.754 4.142.884 913.196 5.056.080
Cayılamaz Taahhütler
3.683.883 1.556.871 5.240.754 4.142.884 913.196 5.056.080
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
273.079 1.511.777 1.784.856 403.269 895.834 1.299.103
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.730.415 43.207 1.773.622 1.807.625 15.526 1.823.151
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
302.481 0 302.481 352.249 0 352.249
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 20.545 0 20.545
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.348.753 0 1.348.753 1.553.689 0 1.553.689
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.375 0 5.375 5.479 0 5.479
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 1.887 1.887 28 1.836 1.864
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 31.857.918 75.256.274 107.114.192 40.577.677 56.542.086 97.119.763
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
13.928.892 3.512.417 17.441.309 21.984.936 4.734.539 26.719.475
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
13.928.892 3.512.417 17.441.309 21.984.936 4.734.539 26.719.475
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
17.929.026 71.743.857 89.672.883 18.592.741 51.807.547 70.400.288
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.360.969 12.006.791 14.367.760 3.095.729 11.074.747 14.170.476
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.972.439 5.243.962 7.216.401 2.553.730 4.648.919 7.202.649
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
388.530 6.762.829 7.151.359 541.999 6.425.828 6.967.827
Para ve Faiz Swap İşlemleri
15.100.361 57.112.830 72.213.191 15.281.888 39.024.040 54.305.928
Swap Para Alım İşlemleri
1.759.812 23.323.742 25.083.554 3.562.681 18.118.592 21.681.273
Swap Para Satım İşlemleri
4.370.549 19.686.612 24.057.161 10.579.207 11.726.454 22.305.661
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.485.000 7.051.238 11.536.238 570.000 4.589.497 5.159.497
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.485.000 7.051.238 11.536.238 570.000 4.589.497 5.159.497
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
467.696 2.624.236 3.091.932 181.758 1.708.760 1.890.518
Para Alım Opsiyonları
233.848 1.312.118 1.545.966 90.879 854.380 945.259
Para Satım Opsiyonları
233.848 1.312.118 1.545.966 90.879 854.380 945.259
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 33.366 0 33.366
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
198.270.677 30.623.596 228.894.273 236.760.446 46.229.628 282.990.074
EMANET KIYMETLER
1.375.455 1.937.745 3.313.200 939.226 1.929.120 2.868.346
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
993.565 0 993.565 401.049 0 401.049
Emanete Alınan Menkul Değerler
66.801 312.096 378.897 89.196 291.567 380.763
Tahsile Alınan Çekler
161.770 363.394 525.164 279.585 411.616 691.201
Tahsile Alınan Ticari Senetler
153.318 1.214.203 1.367.521 169.395 1.131.833 1.301.228
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 48.052 48.053 1 94.104 94.105
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
26.613.402 6.846.083 33.459.485 36.573.782 9.371.568 45.945.350
Menkul Kıymetler
143.221 28.811 172.032 223.731 7.819 231.550
Teminat Senetleri
208.185 232.427 440.612 7.252.373 1.944.017 9.196.390
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
23.357.155 5.794.316 29.151.471 25.499.601 6.140.983 31.640.584
Diğer Rehinli Kıymetler
2.903.931 790.529 3.694.460 3.597.167 1.278.749 4.875.916
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
170.281.820 21.839.768 192.121.588 199.247.438 34.928.940 234.176.378
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
235.707.839 118.822.540 354.530.379 283.621.369 117.674.512 401.295.881
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
173.085 5.184.273
Alınan Faizler
5.444.584 4.475.452
Ödenen Faizler
-3.160.846 -2.287.007
Alınan Temettüler
67.860 68.830
Alınan Ücret ve Komisyonlar
564.367 568.605
Elde Edilen Diğer Kazançlar
69.745 64.711
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
540.840 458.598
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.064.631 -1.028.940
Ödenen Vergiler
-373.895 -110.919
Diğer
-1.914.939 2.974.943
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.589.297 -884.348
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-46.334 -4.804
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-35.661 -158.742
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
7.620.973 -2.614.704
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.940.194 -3.163.328
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-382.698 2.228.231
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.547.274 764.376
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-8.083.019 -1.091.433
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-971.432 3.156.056
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.762.382 4.299.925
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.025.122 -180.533
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
13.223 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-176.512 -190.929
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
315.103 90.151
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-505.493 -218.609
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.836 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-723.851 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
56.969 142.041
Diğer
-20.397 -3.187
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-82.320 -64.750
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 265.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 -161.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) 0 -168.750
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-82.320 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
610.103 1.202.276
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.265.043 5.256.918
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.630.383 4.885.190
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.895.426 10.142.108
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.291.818 916.161
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-611.050 1.094.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-769 -1.453
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-971 -1.854
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 15
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
202 386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-610.281 1.095.879
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
91.683 -56.204
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-864.394 1.447.856
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
162.430 -295.773
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
680.768 2.010.587
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.962.314 10.422.882 22.385.196 8.777.863 9.070.957 17.848.820
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.349.297 9.931.467 18.280.764 4.898.370 8.725.244 13.623.614
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.086.352 8.447.405 9.533.757 698.872 8.211.359 8.910.231
Bankalar
(I-3) 5.239 1.484.062 1.489.301 1.082 513.885 514.967
Para Piyasalarından Alacaklar
7.263.236 0 7.263.236 4.202.437 0 4.202.437
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -5.530 0 -5.530 -4.021 0 -4.021
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 4.065 71.249 75.314 1.962 26.814 28.776
Devlet Borçlanma Senetleri
3.974 71.249 75.223 1.914 26.814 28.728
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
35 0 35 35 0 35
Diğer Finansal Varlıklar
56 0 56 13 0 13
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 1.230.755 211 1.230.966 645.710 208 645.918
Devlet Borçlanma Senetleri
1.221.903 0 1.221.903 639.797 0 639.797
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.852 211 9.063 5.913 208 6.121
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.378.197 419.955 2.798.152 3.231.821 318.691 3.550.512
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 1.457.569 419.575 1.877.144 262.910 318.691 581.601
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 920.628 380 921.008 2.968.911 0 2.968.911
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
23.053.966 9.565.659 32.619.625 29.870.560 9.392.241 39.262.801
Krediler
(I-5) 22.958.879 9.565.659 32.524.538 30.206.503 9.392.241 39.598.744
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 1.905.013 0 1.905.013 1.194.996 0 1.194.996
Devlet Borçlanma Senetleri
1.905.013 0 1.905.013 1.194.996 0 1.194.996
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.809.926 0 -1.809.926 -1.530.939 0 -1.530.939
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
83.265 334 83.599 95.573 334 95.907
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 83.265 334 83.599 95.573 334 95.907
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
83.265 334 83.599 95.573 334 95.907
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 1.029.501 0 1.029.501 683.472 0 683.472
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 40.995 0 40.995 39.804 0 39.804
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
40.995 0 40.995 39.804 0 39.804
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 549.099 7.682 556.781 574.435 12.763 587.198
VARLIKLAR TOPLAMI
36.719.800 19.996.557 56.716.357 40.042.367 18.476.295 58.518.662
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-1) 22.154.981 15.094.114 37.249.095 20.015.191 12.324.071 32.339.262
ALINAN KREDİLER
(II-3) 182.029 4.323.899 4.505.928 312.222 11.533.127 11.845.349
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
8.838 63.563 72.401 2.166 20.450 22.616
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
816.266 174.236 990.502 911.803 199.998 1.111.801
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 306.338 165.876 472.214 652.925 195.470 848.395
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 509.928 8.360 518.288 258.878 4.528 263.406
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 304.705 1.570 306.275 0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-8) 239.691 0 239.691 316.879 0 316.879
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
53.556 0 53.556 50.903 0 50.903
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
186.135 0 186.135 265.976 0 265.976
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 245.563 0 245.563 239.595 0 239.595
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 225.947 0 225.947 430.595 0 430.595
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 3.946.929 3.946.929 0 3.813.522 3.813.522
Krediler
0 3.946.929 3.946.929 0 3.813.522 3.813.522
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 726.159 103.937 830.096 874.613 102.183 976.796
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 8.112.354 -8.424 8.103.930 7.426.729 -4.482 -45.522
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 67.860 68.830 2.939 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 575.657 -197.354 122.522 22.383
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1.579 -37.227 -2.439 -13.611
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
945.578 4.960.197 200.341 3.535.683
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-368.342 -5.120.324 -75.380 -3.499.689
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 443.188 584.114 118.919 36.539
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.830.956 3.390.287 1.158.819 1.159.319
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -785.395 -920.947 -206.957 -278.770
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-6.489 -27.854 -1.020 -21.005
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-525.276 -458.957 -175.951 -154.492
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -884.131 -799.162 -307.808 -265.412
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.629.665 1.183.367 467.083 439.640
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.629.665 1.183.367 467.083 439.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -337.847 -267.206 -105.571 -107.324
Cari Vergi Karşılığı
-379.863 0 -204.319 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-233.862 -267.206 -44.232 -107.324
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
275.878 0 142.980 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 1.291.818 916.161 361.512 332.316
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 1.291.818 916.161 361.512 332.316
Grubun Karı (Zararı)
1.291.818 916.161 361.512 332.316
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,37050000 0,26280000 0,10370000 0,09530000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796203
BIST