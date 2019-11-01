***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 46.732 299 143 326 -17.799 250.288 1.158.736 0 843.752 5.768.745 0 5.768.745TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 406.451 0 0 418.003 0 418.003Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 406.451 0 0 418.003 0 418.003Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 46.732 299 -256 326 -5.848 250.288 1.565.187 0 843.752 6.186.748 0 6.186.748Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.468 15 -43.916 1.139.795 0 0 916.161 2.010.587 0 2.010.587Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 580.813 0 -843.752 -168.750 0 -168.750Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.750 0 0 -168.750 0 -168.750Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 749.563 0 -843.752 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 140.921 -1.169 -241 326 -49.764 1.390.083 2.146.000 0 916.161 8.028.585 0 8.028.585Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -769 0 0 72.833 -683.114 0 0 1.291.818 680.768 0 680.768Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.061.698 0 -1.061.760 915 0 915Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.060.783 0 -1.061.760 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 0 0 915 0 915Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -1.891 -241 326 58.204 -80.150 3.207.698 0 1.291.818 8.103.930 0 8.103.930Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER37.437.162 88.198.944 125.636.106 46.860.923 71.444.884 118.305.807GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.895.361 11.385.799 13.281.160 2.140.362 13.989.602 16.129.964Teminat Mektupları1.891.284 5.311.113 7.202.397 2.137.639 5.110.252 7.247.891Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler6.139 0 6.139 14.570 0 14.570Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.885.145 5.311.113 7.196.258 2.123.069 5.110.252 7.233.321Banka Kredileri0 5.588 5.588 0 39.370 39.370İthalat Kabul Kredileri0 5.588 5.588 0 39.370 39.370Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler448 983.813 984.261 396 1.763.942 1.764.338Belgeli Akreditifler448 983.813 984.261 396 1.763.942 1.764.338Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 4.843.343 4.843.343 0 6.977.654 6.977.654Diğer Kefaletlerimizden3.629 241.942 245.571 2.327 98.384 100.711TAAHHÜTLER(III-1) 3.683.883 1.556.871 5.240.754 4.142.884 913.196 5.056.080Cayılamaz Taahhütler3.683.883 1.556.871 5.240.754 4.142.884 913.196 5.056.080Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri273.079 1.511.777 1.784.856 403.269 895.834 1.299.103Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.730.415 43.207 1.773.622 1.807.625 15.526 1.823.151Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri302.481 0 302.481 352.249 0 352.249İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 20.545 0 20.545Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.348.753 0 1.348.753 1.553.689 0 1.553.689Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.375 0 5.375 5.479 0 5.479Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 1.887 1.887 28 1.836 1.864Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 31.857.918 75.256.274 107.114.192 40.577.677 56.542.086 97.119.763Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar13.928.892 3.512.417 17.441.309 21.984.936 4.734.539 26.719.475Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler13.928.892 3.512.417 17.441.309 21.984.936 4.734.539 26.719.475Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler17.929.026 71.743.857 89.672.883 18.592.741 51.807.547 70.400.288Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.360.969 12.006.791 14.367.760 3.095.729 11.074.747 14.170.476Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.972.439 5.243.962 7.216.401 2.553.730 4.648.919 7.202.649Vadeli Döviz Satım İşlemleri388.530 6.762.829 7.151.359 541.999 6.425.828 6.967.827Para ve Faiz Swap İşlemleri15.100.361 57.112.830 72.213.191 15.281.888 39.024.040 54.305.928Swap Para Alım İşlemleri1.759.812 23.323.742 25.083.554 3.562.681 18.118.592 21.681.273Swap Para Satım İşlemleri4.370.549 19.686.612 24.057.161 10.579.207 11.726.454 22.305.661Swap Faiz Alım İşlemleri4.485.000 7.051.238 11.536.238 570.000 4.589.497 5.159.497Swap Faiz Satım İşlemleri4.485.000 7.051.238 11.536.238 570.000 4.589.497 5.159.497Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları467.696 2.624.236 3.091.932 181.758 1.708.760 1.890.518Para Alım Opsiyonları233.848 1.312.118 1.545.966 90.879 854.380 945.259Para Satım Opsiyonları233.848 1.312.118 1.545.966 90.879 854.380 945.259Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 33.366 0 33.366EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER198.270.677 30.623.596 228.894.273 236.760.446 46.229.628 282.990.074EMANET KIYMETLER1.375.455 1.937.745 3.313.200 939.226 1.929.120 2.868.346Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları993.565 0 993.565 401.049 0 401.049Emanete Alınan Menkul Değerler66.801 312.096 378.897 89.196 291.567 380.763Tahsile Alınan Çekler161.770 363.394 525.164 279.585 411.616 691.201Tahsile Alınan Ticari Senetler153.318 1.214.203 1.367.521 169.395 1.131.833 1.301.228Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1 48.052 48.053 1 94.104 94.105Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER26.613.402 6.846.083 33.459.485 36.573.782 9.371.568 45.945.350Menkul Kıymetler143.221 28.811 172.032 223.731 7.819 231.550Teminat Senetleri208.185 232.427 440.612 7.252.373 1.944.017 9.196.390Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul23.357.155 5.794.316 29.151.471 25.499.601 6.140.983 31.640.584Diğer Rehinli Kıymetler2.903.931 790.529 3.694.460 3.597.167 1.278.749 4.875.916Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER170.281.820 21.839.768 192.121.588 199.247.438 34.928.940 234.176.378BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI235.707.839 118.822.540 354.530.379 283.621.369 117.674.512 401.295.881Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı173.085 5.184.273Alınan Faizler5.444.584 4.475.452Ödenen Faizler-3.160.846 -2.287.007Alınan Temettüler67.860 68.830Alınan Ücret ve Komisyonlar564.367 568.605Elde Edilen Diğer Kazançlar69.745 64.711Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar540.840 458.598Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.064.631 -1.028.940Ödenen Vergiler-373.895 -110.919Diğer-1.914.939 2.974.943Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.589.297 -884.348Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-46.334 -4.804Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-35.661 -158.742Kredilerdeki Net (Artış) Azalış7.620.973 -2.614.704Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.940.194 -3.163.328Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-382.698 2.228.231Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)4.547.274 764.376Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-8.083.019 -1.091.433Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-971.432 3.156.056Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.762.382 4.299.925YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.025.122 -180.533İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)13.223 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-176.512 -190.929Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller315.103 90.151Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-505.493 -218.609Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar15.836 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-723.851 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar56.969 142.041Diğer-20.397 -3.187FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-82.320 -64.750Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 0 265.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 -161.000İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) 0 -168.750Kiralamaya İlişkin Ödemeler-82.320 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi610.103 1.202.276Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.265.043 5.256.918Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.630.383 4.885.190Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.895.426 10.142.108Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.291.818 916.161DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-611.050 1.094.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-769 -1.453Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-971 -1.854Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 15Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler202 386Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-610.281 1.095.879Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri91.683 -56.204Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-864.394 1.447.856Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler162.430 -295.773TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)680.768 2.010.587Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.962.314 10.422.882 22.385.196 8.777.863 9.070.957 17.848.820Nakit ve Nakit Benzerleri8.349.297 9.931.467 18.280.764 4.898.370 8.725.244 13.623.614Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 1.086.352 8.447.405 9.533.757 698.872 8.211.359 8.910.231Bankalar(I-3) 5.239 1.484.062 1.489.301 1.082 513.885 514.967Para Piyasalarından Alacaklar7.263.236 0 7.263.236 4.202.437 0 4.202.437Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -5.530 0 -5.530 -4.021 0 -4.021Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 4.065 71.249 75.314 1.962 26.814 28.776Devlet Borçlanma Senetleri3.974 71.249 75.223 1.914 26.814 28.728Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler35 0 35 35 0 35Diğer Finansal Varlıklar56 0 56 13 0 13Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 1.230.755 211 1.230.966 645.710 208 645.918Devlet Borçlanma Senetleri1.221.903 0 1.221.903 639.797 0 639.797Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.852 211 9.063 5.913 208 6.121Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.378.197 419.955 2.798.152 3.231.821 318.691 3.550.512Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 1.457.569 419.575 1.877.144 262.910 318.691 581.601Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 920.628 380 921.008 2.968.911 0 2.968.911İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)23.053.966 9.565.659 32.619.625 29.870.560 9.392.241 39.262.801Krediler(I-5) 22.958.879 9.565.659 32.524.538 30.206.503 9.392.241 39.598.744Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 1.905.013 0 1.905.013 1.194.996 0 1.194.996Devlet Borçlanma Senetleri1.905.013 0 1.905.013 1.194.996 0 1.194.996Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -1.809.926 0 -1.809.926 -1.530.939 0 -1.530.939SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI83.265 334 83.599 95.573 334 95.907İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 83.265 334 83.599 95.573 334 95.907Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar83.265 334 83.599 95.573 334 95.907Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 1.029.501 0 1.029.501 683.472 0 683.472MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 40.995 0 40.995 39.804 0 39.804Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer40.995 0 40.995 39.804 0 39.804YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 549.099 7.682 556.781 574.435 12.763 587.198VARLIKLAR TOPLAMI36.719.800 19.996.557 56.716.357 40.042.367 18.476.295 58.518.662YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 22.154.981 15.094.114 37.249.095 20.015.191 12.324.071 32.339.262ALINAN KREDİLER(II-3) 182.029 4.323.899 4.505.928 312.222 11.533.127 11.845.349PARA PİYASALARINA BORÇLAR8.838 63.563 72.401 2.166 20.450 22.616İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER816.266 174.236 990.502 911.803 199.998 1.111.801Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 306.338 165.876 472.214 652.925 195.470 848.395Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 509.928 8.360 518.288 258.878 4.528 263.406FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 304.705 1.570 306.275 0 0 0KARŞILIKLAR(II-8) 239.691 0 239.691 316.879 0 316.879Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı53.556 0 53.556 50.903 0 50.903Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar186.135 0 186.135 265.976 0 265.976CARİ VERGİ BORCU(II-9) 245.563 0 245.563 239.595 0 239.595ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 225.947 0 225.947 430.595 0 430.595SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 3.946.929 3.946.929 0 3.813.522 3.813.522Krediler0 3.946.929 3.946.929 0 3.813.522 3.813.522Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 726.159 103.937 830.096 874.613 102.183 976.796ÖZKAYNAKLAR(II-12) 8.112.354 -8.424 8.103.930 7.426.729 -4.482 -45.522TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 67.860 68.830 2.939 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 575.657 -197.354 122.522 22.383Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-1.579 -37.227 -2.439 -13.611Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)945.578 4.960.197 200.341 3.535.683Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-368.342 -5.120.324 -75.380 -3.499.689DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 443.188 584.114 118.919 36.539FAALİYET BRÜT KÂRI3.830.956 3.390.287 1.158.819 1.159.319BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -785.395 -920.947 -206.957 -278.770DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-6.489 -27.854 -1.020 -21.005PERSONEL GİDERLERİ (-)-525.276 -458.957 -175.951 -154.492DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -884.131 -799.162 -307.808 -265.412NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.629.665 1.183.367 467.083 439.640BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 1.629.665 1.183.367 467.083 439.640SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -337.847 -267.206 -105.571 -107.324Cari Vergi Karşılığı-379.863 0 -204.319 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-233.862 -267.206 -44.232 -107.324Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi275.878 0 142.980 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 1.291.818 916.161 361.512 332.316DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 1.291.818 916.161 361.512 332.316Grubun Karı (Zararı)1.291.818 916.161 361.512 332.316Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,37050000 0,26280000 0,10370000 0,09530000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796203BIST