***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
01.11.2019 18:17
***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 46.732 161 143 26.338 -16.548 250.288 1.232.863 0 888.155 5.914.400 0 5.914.400
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 408.439 0 0 419.991 0 419.991
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 408.439 0 0 419.991 0 419.991
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 46.732 161 -256 26.338 -4.597 250.288 1.641.302 0 888.155 6.334.391 0 6.334.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.570 15 15.820 -43.718 1.139.795 0 0 965.430 2.075.772 0 2.075.772
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 -31.274 0 0 31.274 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 625.216 0 -888.155 -168.750 0 -168.750
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.750 0 0 -168.750 0 -168.750
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 793.966 0 -888.155 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.409 -241 10.884 -48.315 1.390.083 2.297.792 0 965.430 8.241.413 0 8.241.413
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -711 0 -3.532 72.970 -683.114 0 0 1.324.907 710.520 0 710.520
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 0 0 530 0 530
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.146.118 0 -1.140.634 6.461 0 6.461
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.146.118 0 -1.140.634 6.461 0 6.461
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.115 -241 326 59.790 -80.150 3.444.440 0 1.324.907 8.375.123 0 8.375.123
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
37.400.281 84.023.019 121.423.300 46.655.305 63.802.736 110.458.041
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.904.875 6.515.217 8.420.092 2.163.251 6.724.218 8.887.469
Teminat Mektupları
1.890.231 4.981.109 6.871.340 2.135.210 4.474.703 6.609.913
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
6.139 0 6.139 14.570 0 14.570
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.884.092 4.981.109 6.865.201 2.120.640 4.474.703 6.595.343
Banka Kredileri
0 5.588 5.588 0 39.370 39.370
İthalat Kabul Kredileri
0 5.588 5.588 0 39.370 39.370
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
448 985.956 986.404 396 1.763.942 1.764.338
Belgeli Akreditifler
448 985.956 986.404 396 1.763.942 1.764.338
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
10.567 79.128 89.695 25.318 99.940 125.258
Diğer Garantilerimizden
0 221.494 221.494 0 247.879 247.879
Diğer Kefaletlerimizden
3.629 241.942 245.571 2.327 98.384 100.711
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.684.256 2.398.504 6.082.760 4.144.632 913.196 5.057.828
Cayılamaz Taahhütler
3.684.256 2.398.504 6.082.760 4.144.632 913.196 5.057.828
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
273.079 1.511.777 1.784.856 403.269 895.834 1.299.103
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.730.415 884.840 2.615.255 1.807.625 15.526 1.823.151
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
302.481 0 302.481 352.249 0 352.249
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 20.545 0 20.545
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.348.747 0 1.348.747 1.553.684 0 1.553.684
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.375 0 5.375 5.479 0 5.479
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
379 1.887 2.266 1.781 1.836 3.617
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 31.811.150 75.109.298 106.920.448 40.347.422 56.165.322 96.512.744
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
13.928.892 3.512.417 17.441.309 21.984.936 4.734.539 26.719.475
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
13.928.892 3.512.417 17.441.309 21.984.936 4.734.539 26.719.475
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
17.882.258 71.596.881 89.479.139 18.362.486 51.430.783 69.793.269
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.360.969 12.006.791 14.367.760 3.095.729 11.074.747 14.170.476
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.972.439 5.243.962 7.216.401 2.553.730 4.648.919 7.202.649
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
388.530 6.762.829 7.151.359 541.999 6.425.828 6.967.827
Para ve Faiz Swap İşlemleri
15.053.593 56.965.854 72.019.447 15.051.633 38.647.276 53.698.909
Swap Para Alım İşlemleri
1.713.044 23.272.402 24.985.446 3.332.426 18.037.056 21.369.482
Swap Para Satım İşlemleri
4.370.549 19.590.976 23.961.525 10.579.207 11.431.226 22.010.433
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.485.000 7.051.238 11.536.238 570.000 4.589.497 5.159.497
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.485.000 7.051.238 11.536.238 570.000 4.589.497 5.159.497
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
467.696 2.624.236 3.091.932 181.758 1.708.760 1.890.518
Para Alım Opsiyonları
233.848 1.312.118 1.545.966 90.879 854.380 945.259
Para Satım Opsiyonları
233.848 1.312.118 1.545.966 90.879 854.380 945.259
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 33.366 0 33.366
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
198.295.382 30.645.385 228.940.767 236.801.620 46.253.124 283.054.744
EMANET KIYMETLER
1.400.160 1.959.534 3.359.694 980.400 1.952.616 2.933.016
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
993.565 0 993.565 401.049 0 401.049
Emanete Alınan Menkul Değerler
66.801 312.096 378.897 89.196 291.567 380.763
Tahsile Alınan Çekler
173.994 364.035 538.029 308.278 412.217 720.495
Tahsile Alınan Ticari Senetler
153.318 1.222.942 1.376.260 169.395 1.143.098 1.312.493
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0