***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 46.732 161 143 26.338 -16.548 250.288 1.232.863 0 888.155 5.914.400 0 5.914.400TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 408.439 0 0 419.991 0 419.991Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 408.439 0 0 419.991 0 419.991Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 46.732 161 -256 26.338 -4.597 250.288 1.641.302 0 888.155 6.334.391 0 6.334.391Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.570 15 15.820 -43.718 1.139.795 0 0 965.430 2.075.772 0 2.075.772Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 -31.274 0 0 31.274 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 625.216 0 -888.155 -168.750 0 -168.750Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.750 0 0 -168.750 0 -168.750Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 793.966 0 -888.155 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 140.921 -1.409 -241 10.884 -48.315 1.390.083 2.297.792 0 965.430 8.241.413 0 8.241.413Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -711 0 -3.532 72.970 -683.114 0 0 1.324.907 710.520 0 710.520Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 0 0 530 0 530Kar Dağıtımı0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.146.118 0 -1.140.634 6.461 0 6.461Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.146.118 0 -1.140.634 6.461 0 6.461Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.115 -241 326 59.790 -80.150 3.444.440 0 1.324.907 8.375.123 0 8.375.123Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER37.400.281 84.023.019 121.423.300 46.655.305 63.802.736 110.458.041GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.904.875 6.515.217 8.420.092 2.163.251 6.724.218 8.887.469Teminat Mektupları1.890.231 4.981.109 6.871.340 2.135.210 4.474.703 6.609.913Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler6.139 0 6.139 14.570 0 14.570Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.884.092 4.981.109 6.865.201 2.120.640 4.474.703 6.595.343Banka Kredileri0 5.588 5.588 0 39.370 39.370İthalat Kabul Kredileri0 5.588 5.588 0 39.370 39.370Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler448 985.956 986.404 396 1.763.942 1.764.338Belgeli Akreditifler448 985.956 986.404 396 1.763.942 1.764.338Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden10.567 79.128 89.695 25.318 99.940 125.258Diğer Garantilerimizden0 221.494 221.494 0 247.879 247.879Diğer Kefaletlerimizden3.629 241.942 245.571 2.327 98.384 100.711TAAHHÜTLER(III-1) 3.684.256 2.398.504 6.082.760 4.144.632 913.196 5.057.828Cayılamaz Taahhütler3.684.256 2.398.504 6.082.760 4.144.632 913.196 5.057.828Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri273.079 1.511.777 1.784.856 403.269 895.834 1.299.103Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.730.415 884.840 2.615.255 1.807.625 15.526 1.823.151Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri302.481 0 302.481 352.249 0 352.249İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 20.545 0 20.545Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.348.747 0 1.348.747 1.553.684 0 1.553.684Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.375 0 5.375 5.479 0 5.479Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler379 1.887 2.266 1.781 1.836 3.617Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 31.811.150 75.109.298 106.920.448 40.347.422 56.165.322 96.512.744Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar13.928.892 3.512.417 17.441.309 21.984.936 4.734.539 26.719.475Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler13.928.892 3.512.417 17.441.309 21.984.936 4.734.539 26.719.475Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler17.882.258 71.596.881 89.479.139 18.362.486 51.430.783 69.793.269Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.360.969 12.006.791 14.367.760 3.095.729 11.074.747 14.170.476Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.972.439 5.243.962 7.216.401 2.553.730 4.648.919 7.202.649Vadeli Döviz Satım İşlemleri388.530 6.762.829 7.151.359 541.999 6.425.828 6.967.827Para ve Faiz Swap İşlemleri15.053.593 56.965.854 72.019.447 15.051.633 38.647.276 53.698.909Swap Para Alım İşlemleri1.713.044 23.272.402 24.985.446 3.332.426 18.037.056 21.369.482Swap Para Satım İşlemleri4.370.549 19.590.976 23.961.525 10.579.207 11.431.226 22.010.433Swap Faiz Alım İşlemleri4.485.000 7.051.238 11.536.238 570.000 4.589.497 5.159.497Swap Faiz Satım İşlemleri4.485.000 7.051.238 11.536.238 570.000 4.589.497 5.159.497Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları467.696 2.624.236 3.091.932 181.758 1.708.760 1.890.518Para Alım Opsiyonları233.848 1.312.118 1.545.966 90.879 854.380 945.259Para Satım Opsiyonları233.848 1.312.118 1.545.966 90.879 854.380 945.259Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 33.366 0 33.366EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER198.295.382 30.645.385 228.940.767 236.801.620 46.253.124 283.054.744EMANET KIYMETLER1.400.160 1.959.534 3.359.694 980.400 1.952.616 2.933.016Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları993.565 0 993.565 401.049 0 401.049Emanete Alınan Menkul Değerler66.801 312.096 378.897 89.196 291.567 380.763Tahsile Alınan Çekler173.994 364.035 538.029 308.278 412.217 720.495Tahsile Alınan Ticari Senetler153.318 1.222.942 1.376.260 169.395 1.143.098 1.312.493Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0