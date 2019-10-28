***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 01.10.2019 tarihli ve 58/1 sayılı yönetim kurulu kararı ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 25. maddesi 2 ve 3. fıkraları doğrultusunda sayın Meltem Öztürk'ün Bankamızın İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla 30 Ekim 2019 tarihinde göreve başlayacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795234BIST