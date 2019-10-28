GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.10.2019 13:16
GÜNCEL HABERLER

***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızın 01.10.2019 tarihli ve 58/1 sayılı yönetim kurulu kararı ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 25. maddesi 2 ve 3. fıkraları doğrultusunda sayın Meltem Öztürk'ün Bankamızın İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla 30 Ekim 2019 tarihinde göreve başlayacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795234


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:3599.838
Değişim :  -0,38% |  -377,65
Açılış :  100.385  
Önceki Kapanış :  100.216  
En Yüksek
100.542 En Düşük
99.838
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENIZ 25,70 7.123.425 % 19,31  
RALYH 7,00 4.260 % 13,27  
KLNMA 50,05 10.807.184 % 10,78  
SEKUR 3,57 11.704.092 % 10,53  
YAPRK 4,39 62.271 % 9,48  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3307 7,3675 % -0,75  
Frank 5,7222 5,7566 % -1,04  
Riyal 1,5221 1,5298 % -0,85  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.494 1.494 -10,48  
Altın Gr. 276 276 -3,44  
Cumhuriyet 1.829 1.857 -12,00  
Tam 1.822 1.867 -20,75  
Yarım 881 903 -10,04  
Çeyrek 442 452 -5,02  
Gümüş.Ons 17,89 17,91 -0,13  
Gümüş Gr. 3,31 3,31 -0,05  
B. Petrol 61,94 61,94 -0,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru