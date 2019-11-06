***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızda Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Alper Hakan Yüksel, kariyerine yurt dışında, yine ING çatısı altında ING Grubu Kurumsal Firmalar, Uluslararası Müşteriler EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi Başkanı unvanı ile devam etmek üzere Bankamızdaki görevinden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ayrılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796880BIST