***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2019 14:00
***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızda Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Alper Hakan Yüksel, kariyerine yurt dışında, yine ING çatısı altında ING Grubu Kurumsal Firmalar, Uluslararası Müşteriler EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi Başkanı unvanı ile devam etmek üzere Bankamızdaki görevinden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ayrılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796880
BIST
15:05101.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 801,43
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.386
En Düşük
100.368
15:055,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0068
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7458
15:056,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3903
En Düşük
6,3667
15:05274,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 274,89
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,76
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,23
|11.029.486
|% 14,95
|
|NUHCM
|12,23
|47.768.477
|% 14,09
|
|BERA
|4,15
|164.532.953
|% 9,21
|
|DOBUR
|3,90
|6.172.612
|% 7,73
|
|AVGYO
|1,26
|58.345.884
|% 7,69
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|43.057
|% -7,70
|
|SEKFK
|3,94
|143.950
|% -6,19
|
|DENIZ
|21,20
|2.530.752
|% -5,78
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|THYAO
|12,00
|706.538.365
|% 1,18
|
|BJKAS
|2,24
|349.623.861
|% 4,67
|
|ASELS
|18,57
|312.466.812
|% -1,69
|
|GARAN
|9,56
|233.846.436
|% 1,06
|
|GSRAY
|1,73
|217.903.069
|% 0,58
|
|BJKAS
|2,24
|349.623.861
|% 4,67
|
|GSRAY
|1,73
|217.903.069
|% 0,58
|
|KRDMD
|2,30
|140.462.449
|% 2,22
|
|THYAO
|12,00
|706.538.365
|% 1,18
|
|AVGYO
|1,26
|58.345.884
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3927
|7,4297
|% 0,06
|
|Frank
|5,7691
|5,8038
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5300
|1,5377
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-1,07
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,37
|
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|-8,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-4,18
|
|Yarım
|877
|900
|-2,02
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,01
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,27
|