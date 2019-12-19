***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2019 13:05
***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızda Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Gordana Hulina, kariyerine yurt dışında yine ING çatısı altında ING Belçika ve Lüksemburg'un Risk Yönetimi'nden Sorumlu Başkanı olarak devam etmek üzere Bankamızdaki görevinden 15.01.2020 tarihi itibarıyla ayrılacaktır. Hulina'nın yerine Bankamızda Tüzel Krediler Tahsis ve Risk Analitikleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Öcal Ağar 15.01.2020 itibarı ile geçerli olmak üzere atanmıştır.
Daha önce duyurulduğu üzere, 31.12.2019 tarihi itibarıyla ING Türkiye'deki Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılacak olan Alper Hakan Yüksel'in yerine de 01.01.2020 tarihi itibarı ile geçerli olmak üzere Bankamızda Finansal Kurumlar ve Borç Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ayşegül Akay atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804301
BIST
18:05111.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 577,32
|Açılış
|: 111.041
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|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
18:055,9412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0023
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
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5,9451
En Düşük
5,9064
18:056,5827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0314
|Açılış
|: 6,5730
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|Önceki Kapanış
|: 6,5960
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6,6169
En Düşük
6,5631
18:05282,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,51
|Açılış
|: 282,22
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|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|MTRYO
|7,01
|11.175.365
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|
|AYCES
|9,48
|4.644.362
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,38
|6.624.798
|% 12,20
|
|MRGYO
|1,02
|11.918.075
|% 10,87
|
|EUKYO
|1,76
|7.927.327
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|19.077.484
|% -14,29
|
|EUYO
|1,17
|11.452.156
|% -13,97
|
|FLAP
|4,40
|66.456.624
|% -13,21
|
|BURVA
|7,00
|6.991.743
|% -11,39
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|THYAO
|13,76
|1.064.732.612
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|KOZAL
|75,60
|452.108.164
|% 1,20
|
|SISE
|5,23
|451.562.360
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,97
|201.434.990
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,68
|290.058.317
|% -4,00
|
|EKGYO
|1,43
|199.783.863
|% 0,00
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|KARSN
|1,60
|179.708.054
|% 5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7042
|7,7429
|% -0,09
|
|Frank
|6,0254
|6,0617
|% -0,47
|
|Riyal
|1,5785
|1,5864
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|-1,86
|
|Altın Gr.
|282
|282
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,02
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|B. Petrol
|66,00
|66,00
|-0,54
|
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