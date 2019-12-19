***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızda Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Gordana Hulina, kariyerine yurt dışında yine ING çatısı altında ING Belçika ve Lüksemburg'un Risk Yönetimi'nden Sorumlu Başkanı olarak devam etmek üzere Bankamızdaki görevinden 15.01.2020 tarihi itibarıyla ayrılacaktır. Hulina'nın yerine Bankamızda Tüzel Krediler Tahsis ve Risk Analitikleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Öcal Ağar 15.01.2020 itibarı ile geçerli olmak üzere atanmıştır.Daha önce duyurulduğu üzere, 31.12.2019 tarihi itibarıyla ING Türkiye'deki Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılacak olan Alper Hakan Yüksel'in yerine de 01.01.2020 tarihi itibarı ile geçerli olmak üzere Bankamızda Finansal Kurumlar ve Borç Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ayşegül Akay atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804301BIST