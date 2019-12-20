***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Genel Müdürü Pınar Abay, kariyerine yurt dışında ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi olarak devam etmek üzere, mevcut görevinden 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla ayrılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804477BIST