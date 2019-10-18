***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)JOHN THOMAS MC CARTHY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanlığı NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Y.K. Başkanı, ING European Financial Services Plc. Y.K. Başkanı, ING Bank N.V. İstanbul İrtibat Bürosu Türkiye Temsilciliği 0.0000000287ADRIANUS JOHANNES ANTONIUS KAS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ING Bank N.V. CORM, ING Bank Slaski YK Üyesi 0.0000000287PINAR ABAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi ING Belçika Yönetim Kurulu Üyeliği 0AYŞE CANAN EDİBOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Bağımsız Y.K. Üyesi, Tüpraş- Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. Bağımsız Y.K. Üyesi 0.0000000287MÜRÜVET SEMRA KURAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Faktoring A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi 0SALI SALIESKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ING Groep-Teknoloji, Operasyon ve Transformasyondan Sorumlu CFO 0.0000000287http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793966BIST