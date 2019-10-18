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***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.10.2019 18:05
GÜNCEL HABERLER

***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
JOHN THOMAS MC CARTHY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanlığı NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Y.K. Başkanı, ING European Financial Services Plc. Y.K. Başkanı, ING Bank N.V. İstanbul İrtibat Bürosu Türkiye Temsilciliği 0.0000000287
ADRIANUS JOHANNES ANTONIUS KAS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ING Bank N.V. CORM, ING Bank Slaski YK Üyesi 0.0000000287
PINAR ABAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi ING Belçika Yönetim Kurulu Üyeliği 0
AYŞE CANAN EDİBOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Bağımsız Y.K. Üyesi, Tüpraş- Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. Bağımsız Y.K. Üyesi 0.0000000287
MÜRÜVET SEMRA KURAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Faktoring A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi 0
SALI SALIESKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ING Groep-Teknoloji, Operasyon ve Transformasyondan Sorumlu CFO 0.0000000287




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