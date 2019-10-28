***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerJOHN THOMAS MC CARTHY Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanlığı NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Y.K. Başkanı, ING European Financial Services Plc. Y.K. Başkanı, ING Bank N.V. İstanbul İrtibat Bürosu Türkiye TemsilciliğiADRIANUS JOHANNES ANTONIUS KAS Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ING Bank N.V. CORM, ING Bank Slaski YK ÜyesiAYŞE CANAN EDİBOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyeliği Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Bağımsız Y.K. Üyesi, Tüpraş- Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. Bağımsız Y.K. ÜyesiSALI SALIESKI Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyeliği ING Groep-Teknoloji, Operasyon ve Transformasyondan Sorumlu CFOMÜRÜVET SEMRA KURAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyeliği ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Faktoring A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. ÜyesiPINAR ABAY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdürlük / Yönetim Kurulu Üyeliği ING Belçika Yönetim Kurulu ÜyeliğiALPER HAKAN YÜKSEL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 2015 - Devam / Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ING Faktoring A.Ş. Y.K. Başkanı, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Başkan VekiliAYŞEGÜL AKAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 2014 - Devam / Finansal Kurumlar, Ticaret Finansmanı ve Borç Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı ---BAHADIR ŞAMLI Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 2015 - Devam / Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı ---BOHDAN ROBERT STEPKOWSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 2016 - Devam / Finansal Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı ---GÜNCE ÇAKIR Genel Müdür Yardımcısı Avukat 2018 - Devam / Hukuk Genel Müdür Yardımcısı ---EBRU SÖNMEZ YANIK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 2017 - Devam / Kurumsal Müşteriler Genel Müdür Yardımcısı - 2016 - Kurumsal Müşteriler Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dutch Business Association Y.K. ÜyesiKEMAL ATIL ÖZUS Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 2017 - Devam / Mali Kontrol ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Faktoring A.Ş. Y.K. ÜyesiİHSAN ÇAKIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 2014 - Devam / Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı 2012- KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ING Faktoring A.Ş. Y.K. Başkan Vekili, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. BaşkanıİLKER KAYSERİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 2016 - Devam / Hazine Genel Müdür Yardımcısı ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. Başkan VekiliMURAT TURSUN Başkan Bankacı 2016 - Devam / Teftiş Kurulu Başkanı ---NERMIN GÜNEY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 2014 - Devam / Finansal Risk Yönetimi Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı ING Faktoring A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi, Kredi Garanti Fonu Y.K. ÜyesiGORDANA HULINA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 2016 - Devam / Krediler Genel Müdür Yardımcısı ING Faktoring A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. ÜyesiALPER İHSAN GÖKGÖZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 2018 - Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. BaşkanıNURİ YÜCEL ÖLÇER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 2017 - Operasyon Genel Müdür Yardımcısı ---ÖCAL AĞAR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 2019 - Tüzel Krediler Tahsis ve Risk Analitikleri Genel Müdür Yardımcısı ---MELTEM ÖZTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 2019-Devam/ İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı ---http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795233BIST