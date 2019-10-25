***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 35.997.869 40.637.431 10.181.878 16.167.764Satışların MaliyetiNot.28 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.997.869 40.637.431 10.181.878 16.167.764BRÜT KAR (ZARAR)35.997.869 40.637.431 10.181.878 16.167.764Genel Yönetim GiderleriNot.29 -24.813.526 -25.425.113 -8.367.414 -9.899.313Pazarlama GiderleriNot.29 -3.289.408 -2.510.169 -826.202 -719.924Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 2.640.082 18.193.650 707.727 13.445.517Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -2.883.815 -7.884.646 -960.762 -5.837.263ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.651.202 23.011.153 735.227 13.156.781Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 139.892 2 0 0Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 0 -9.154 0 3.143FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.791.094 23.002.001 735.227 13.159.924Finansman GelirleriNot.33 4.345.288 2.358.503 1.728.077 457.390Finansman GiderleriNot.33 -385.834 -208.137 -114.969 -77.637SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.750.548 25.152.367 2.348.335 13.539.677Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -2.638.759 -5.567.565 -533.374 -2.990.497Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.875.195 -5.651.201 -531.620 -3.005.776Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri236.436 83.636 -1.754 15.279SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.111.789 19.584.802 1.814.961 10.549.180DÖNEM KARI (ZARARI)9.111.789 19.584.802 1.814.961 10.549.180Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.111.789 19.584.802 1.814.961 10.549.180Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç NOT.36 0,85295000 1,83330000 0,16990000 0,98750000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.346.526 51.466.576Dönem Karı (Zararı)9.111.789 19.584.802Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.111.789 19.584.802Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.961.081 7.013.165Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 1.217.094 1.230.277Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-657.761 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -657.761 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler750.534 155.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 162.100 155.038Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 575.000 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 13.434 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.455 51.131Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -16.693 -103.549Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 29.148 154.680Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 2.638.759 5.567.565Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.32 0 9.154İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.591.860 28.018.378Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 -104 30Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -14.187.960 -9.299.153İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -281.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.187.960 -9.018.153Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -12.854.920 24.680.355İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.760.305 24.790.248İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-94.615 -109.893Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.26 -148.068 -180.614Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 13.408.843 11.354.084İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.825 -223.029İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.392.018 11.577.113Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.12 -921.580 1.520.833Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 170.658 -86.746İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)170.658 -86.746Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.26 138.788 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-197.517 29.589Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.518.990 54.616.345Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.24 -111.943 -56.051Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not.35 -2.715.593 -3.093.718YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.658.080 -12.300Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18-19 0 8.772Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19-32 -1.658.080 -21.072FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI745.353 -37.201.010Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 112.164 62.172Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -466.512 -607.551Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8-18 1.109.550 0Türev Araçlardan Nakit GirişleriNot.14 0 0Ödenen Temettüler0 -36.756.012Ödenen FaizNot.33 -27.035 -136Alınan Faiz17.186 100.517YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.259.253 14.253.266NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.259.253 14.253.266DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 13.367.793 17.102.560DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 8.108.540 31.355.826Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 13.913.080 17.972.917Finansal YatırımlarNot.7 442 338Ticari AlacaklarNot.10 82.579.935 67.734.214İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 82.579.935 67.734.214Diğer AlacaklarNot.11 33.322.319 20.610.632İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 33.273.775 20.513.470İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 48.544 97.162Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 727.352 579.284Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.35 0 0Diğer Dönen VarlıklarNot.26 0 0ARA TOPLAM130.543.128 106.897.385TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR130.543.128 106.897.385DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 3.050.709 3.050.709Diğer AlacaklarNot.11 937.996 794.763İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 937.996 794.763Maddi Duran VarlıklarNot.18 687.358 1.364.471Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.18 1.006.556 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar677.563 566.025ŞerefiyeNot.20 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 677.563 566.025Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 0 0Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 204.738TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.564.920 5.775.968TOPLAM VARLIKLAR137.108.048 112.673.353KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 543.955 426.340Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 0 0Ticari BorçlarNot.10 75.099.577 60.688.342İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 16.825 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 75.082.752 60.688.342Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.12 2.602.817 3.524.398Diğer BorçlarNot.11 390.454 219.796İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 390.454 219.796Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 197.875 59.087Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 530.909 371.307Kısa Vadeli Karşılıklarnot.22 871.826 293.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 283.263 293.424Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 588.563 129Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0ARA TOPLAM80.237.413 65.582.823TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.237.413 65.582.823UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 639.695Uzun Vadeli Karşılıklar689.270 617.064Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 689.270 617.064Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 0 34.313Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot.22 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.328.965 651.377TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER81.566.378 66.234.200ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 55.541.670 46.439.153Ödenmiş Sermaye10.682.692 10.682.692Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-309.142 -299.870Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.570.798 12.053.495Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.485.533 3.333.194Net Dönem Karı veya Zararı9.111.789 20.669.642TOPLAM ÖZKAYNAKLAR55.541.670 46.439.153TOPLAM KAYNAKLAR137.108.048 112.673.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.682.692 -187.458 12.053.495 28.760.230 8.742.802 60.051.761 60.051.761Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerNot.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.579.334 0 0 2.579.334 0 2.579.334Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.682.692 -187.458 12.053.495 31.339.564 8.742.802 62.631.095 62.631.095Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.742.802 -8.742.802 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -113.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.584.802 0 19.471.536 0 19.471.536Dönem Karı (Zararı)Bildirim/794755BIST