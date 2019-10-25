***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2019 13:23
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2019
Karar Sayısı
66
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 25.10.2019 KARAR SAYISI: 66 Ref: 292
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 2. BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) 30.09.2019 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile birlikte gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. İstanbul, 25 Ekim 2019 Saygılarımızla,
İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794764
BIST
17:29100.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -31,38
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
17:295,7645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
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5,7921
En Düşük
5,7574
17:296,3960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0127
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3934
17:29280,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,32
|Açılış
|: 280,13
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.908
|% 19,83
|
|DITAS
|7,75
|12.883.207
|% 18,50
|
|KLMSN
|11,79
|17.526.584
|% 15,59
|
|IHGZT
|2,64
|1.043.472
|% 14,29
|
|DOBUR
|3,66
|21.908.011
|% 12,62
|
|SEYKM
|4,50
|57.051
|% -6,25
|
|KRONT
|8,66
|3.375.978
|% -5,56
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|GEDIK
|4,94
|3.413.871
|% -4,63
|
|THYAO
|11,94
|799.704.883
|% 1,10
|
|ASELS
|18,67
|446.754.583
|% 2,75
|
|GARAN
|9,52
|391.868.225
|% -1,86
|
|AKBNK
|7,14
|193.447.697
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,50
|192.830.322
|% 1,20
|
|IHLGM
|0,79
|101.122.642
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,25
|111.509.754
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,22
|163.754.271
|% -0,89
|
|THYAO
|11,94
|799.704.883
|% 1,10
|
|ISFIN
|2,47
|159.251.518
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3673
|7,4043
|% -0,28
|
|Frank
|5,7790
|5,8139
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5318
|1,5395
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|8,80
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|
|Yarım
|892
|915
|5,01
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,29
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,07
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,69
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