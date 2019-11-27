***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2019 11:07
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800585
BIST
13:19105.804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -179,23
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.395
13:195,7626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7740
En Düşük
5,7499
13:196,3445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3586
En Düşük
6,3350
13:19270,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,68
|Açılış
|: 270,19
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,80
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|3,93
|27.074.355
|% 16,62
|
|LINK
|17,18
|9.756.591
|% 14,15
|
|ASUZU
|12,23
|60.310.489
|% 13,35
|
|FRIGO
|12,27
|291.265
|% 9,95
|
|EKIZ
|0,52
|18.185
|% 8,33
|
|UZERB
|1,61
|7.217
|% -8,00
|
|ORMA
|2,60
|8.028
|% -7,80
|
|ETILR
|2,70
|8.430
|% -6,90
|
|IHYAY
|0,84
|24.284.196
|% -6,67
|
|DIRIT
|1,09
|6.022.717
|% -6,03
|
|THYAO
|13,60
|694.049.409
|% -1,02
|
|SISE
|4,91
|219.815.949
|% 1,24
|
|GARAN
|9,99
|147.397.322
|% -0,20
|
|KRDMD
|2,35
|141.512.729
|% 0,93
|
|ASELS
|18,71
|136.410.198
|% -0,69
|
|KRDMD
|2,35
|141.512.729
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,49
|77.972.833
|% 0,68
|
|THYAO
|13,60
|694.049.409
|% -1,02
|
|KARSN
|1,41
|64.249.440
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,64
|28.925.423
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3881
|7,4252
|% -0,01
|
|Frank
|5,7490
|5,7837
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5315
|1,5392
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,11
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|5,32
|
|Yarım
|862
|884
|2,58
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,39
|63,39
|0,18
|